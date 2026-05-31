حفر و بهسازی ۲۲ حلقه چاه در بوشهر؛ مقابله با تنش آبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات صورت گرفته برای تأمین آب شرب پایدار در سطح استان اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته جهت ارتقای ظرفیت منابع زیرزمینی، در سال گذشته عملیات فنی بر روی مجموعه‌ای از چاه‌های تامین آب استان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، عملیات کف‌شکنی، بهسازی و لایروبی ۱۷ حلقه چاه که با کاهش آبدهی مواجه شده بودند، انجام شد که این اقدام نقش مهمی در احیای ظرفیت تولید و بهبود کیفیت آب استحصالی داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر همچنین از تقویت زیرساخت‌های تامین آب با حفر چاه‌های جدید خبر داد.

افزایش ضریب پایداری تامین آب

وی تصریح کرد: علاوه بر بهسازی منابع موجود، ۵ حلقه چاه جدید نیز در نقاط مورد نیاز استان حفر و تجهیز شده است تا ضریب پایداری تامین آب در مناطق هدف افزایش یابد.

بردستانی عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تمامی توان عملیاتی خود را برای مدیریت منابع آب و کاهش اثرات خشکسالی به کار بسته است تا خدمات‌رسانی به شهروندان در حوزه آب شرب بدون وقفه ادامه یابد.