۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۴

اجرای بزرگ‌ترین کانون توسعه مسکن در استان بوشهر شتاب گرفت

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از شتاب گیری اجرای بزرگ‌ترین کانون توسعه مسکن در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح یکشنبه در جریان بازدید بازرس کل استان بوشهر از دهکده شهری تنگستان اظهار کرد: دهکده شهری تنگستان که بر پایه طرح جامع مصوب و در چارچوب برنامه‌ریزی‌های فنی و توسعه‌ای تدوین‌شده، با روندی مطلوب در حال اجرا است و مراحل مختلف آن مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده پیش می‌رود.

وی با اشاره به ابعاد گسترده این پروژه افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی هزار و ۵۳ واحد مسکونی در زمینی به وسعت ۱۲۰ هکتار در دست انجام است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر بیان کرد: این پروژه با استفاده از ظرفیت‌های فنی و اجرایی، بخشی از این واحدها تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان خواهد شد.

وی، دهکده شهری تنگستان را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های توسعه سکونتگاهی استان دانست و تصریح کرد: این مجموعه با رویکرد بنیادساخت و با هدف ایجاد یک الگوی نوین در توسعه فضاهای مسکونی در حال اجرا است؛ به گونه‌ای که افزون بر واحدهای در حال احداث، هزار و ۶۳۹ پلاک مسکونی نیز در مراحل مختلف طراحی، آماده‌سازی و اجرا برای آن پیش‌بینی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر ادامه داد: دهکده شهری تنگستان صرفاً یک پروژه ساخت مسکن نیست، بلکه بستری برای شکل‌گیری یک کانون جدید جمعیتی و توسعه متوازن شهری در منطقه به شمار می‌رود که می‌تواند نقش مؤثری در پاسخگویی به تقاضای مسکن، ارتقای کیفیت سکونت و تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای شهرستان ایفا کند.

بازرس کل استان بوشهر در جریان بازدید میدانی از دهکده شهری تنگستان، آخرین وضعیت اجرایی این طرح بزرگ عمرانی را مورد ارزیابی قرار داد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت عملیات ساخت، اجرای زیرساخت‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای مسکونی قرار گرفت.

کد مطلب 6845337

