به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح یکشنبه در جریان بازدید بازرس کل استان بوشهر از دهکده شهری تنگستان اظهار کرد: دهکده شهری تنگستان که بر پایه طرح جامع مصوب و در چارچوب برنامه‌ریزی‌های فنی و توسعه‌ای تدوین‌شده، با روندی مطلوب در حال اجرا است و مراحل مختلف آن مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده پیش می‌رود.

وی با اشاره به ابعاد گسترده این پروژه افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی هزار و ۵۳ واحد مسکونی در زمینی به وسعت ۱۲۰ هکتار در دست انجام است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر بیان کرد: این پروژه با استفاده از ظرفیت‌های فنی و اجرایی، بخشی از این واحدها تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان خواهد شد.

وی، دهکده شهری تنگستان را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های توسعه سکونتگاهی استان دانست و تصریح کرد: این مجموعه با رویکرد بنیادساخت و با هدف ایجاد یک الگوی نوین در توسعه فضاهای مسکونی در حال اجرا است؛ به گونه‌ای که افزون بر واحدهای در حال احداث، هزار و ۶۳۹ پلاک مسکونی نیز در مراحل مختلف طراحی، آماده‌سازی و اجرا برای آن پیش‌بینی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر ادامه داد: دهکده شهری تنگستان صرفاً یک پروژه ساخت مسکن نیست، بلکه بستری برای شکل‌گیری یک کانون جدید جمعیتی و توسعه متوازن شهری در منطقه به شمار می‌رود که می‌تواند نقش مؤثری در پاسخگویی به تقاضای مسکن، ارتقای کیفیت سکونت و تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای شهرستان ایفا کند.

بازرس کل استان بوشهر در جریان بازدید میدانی از دهکده شهری تنگستان، آخرین وضعیت اجرایی این طرح بزرگ عمرانی را مورد ارزیابی قرار داد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت عملیات ساخت، اجرای زیرساخت‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای مسکونی قرار گرفت.