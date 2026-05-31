خبرگزاری مهر -گروه استانها: ایلام، گل محمدی در ایلام، این روزها نهتنها جلوهای از زیبایی طبیعت کوهستانی استان است، بلکه بهعنوان ظرفیتی اقتصادی، توجه کشاورزان و فعالان حوزه صنایع تبدیلی را نیز به خود جلب کرده است.
در دل کوهستانهای سرسبز و دامنههای آفتابگیر ایلام، جایی که طبیعت هنوز عطر اصالت و زندگی را در خود حفظ کرده است، گل محمدی هر بهار به شکوفه مینشیند و جلوهای کمنظیر از زیبایی و برکت را به این دیار هدیه میدهد.
این گل خوشعطر و لطیف، نهتنها نمادی از طراوت و آرامش در پهنه طبیعت ایلام است، بلکه در سالهای اخیر به یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی و کشاورزی استان نیز تبدیل شده؛ ظرفیتی که میتواند هم معیشت روستاییان را تقویت کند و هم نام ایلام را در کنار قطبهای تولید گل محمدی کشور پررنگتر سازد.
گل محمدی در ایلام، با بهرهگیری از اقلیم مناسب، خاک حاصلخیز و بارشهای مطلوب، توانسته جایگاه ویژهای در میان محصولات باغی و دارویی استان پیدا کند؛ هرچند سطح زیرکشت این محصول هنوز در مقایسه با برخی استانهای پیشرو محدودتر است، اما کیفیت مطلوب گلهای تولیدی، عطر غلیظ و ویژگیهای طبیعی آن، این ظرفیت را به فرصتی ارزشمند برای توسعه صنایع تبدیلی، گلابگیری و اشتغال پایدار بدل کرده است.
از سوی دیگر، برداشت گل محمدی در ایلام تنها یک فعالیت کشاورزی نیست؛ بلکه آیینی آرام و دلنشین است که از پیوند انسان با زمین، تلاش با امید و اقتصاد با زیبایی حکایت دارد.
باید گفت، امروزه گل محمدی در ایلام بیش از یک محصول کشاورزی است؛ روایت زندهای است از استقامت، لطافت و شکوفایی در استانی که میتواند با تکیه بر این میراث خوشعطر، گامی تازه در مسیر توسعه بردارد.
توسعه کشت گل محمدی در ایلام
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مزیتهای اقلیمی استان برای توسعه این محصول اظهار داشت: گل محمدی به دلیل نیاز آبی پایین، مقاومت مناسب و سازگاری با شرایط آبوهوایی منطقه، یکی از گزینههای مهم برای توسعه کشت در شرایط کنونی محسوب میشود.
حشمت عزیزان با بیان اینکه هماکنون حدود ۳۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گل محمدی قرار دارد، افزود: سالانه نزدیک به ۵۰ تن گل محمدی در ایلام برداشت میشود و این میزان، نشاندهنده ظرفیت قابل توجه استان در این حوزه است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام با تأکید بر ارزش افزوده بالای این محصول ادامه داد: گل محمدی تنها به تولید گل تازه محدود نمیشود، بلکه فرآوری آن به محصولاتی مانند گلاب، عرقیات گیاهی و گل خشک، زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال پایدار را فراهم کرده است.
عزیزان همچنین توسعه کشت گیاهان دارویی را از اولویتهای مهم بخش کشاورزی استان دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از بهرهبرداران، بهبود کیفیت تولید، توسعه صنایع تبدیلی و بازاریابی مناسب از جمله برنامههایی است که میتواند سهم ایلام را در بازارهای داخلی و حتی صادراتی افزایش دهد.
نقش گل محمدی در توسعه اقتصادی
معاون باغبانی جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گل محمدی در ایلام میتواند به یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در بخش روستا تبدیل شود؛ بهویژه در شرایطی که محدودیت منابع آبی، ضرورت حرکت به سمت کشتهای کممصرف و پربازده را بیش از گذشته برجسته کرده است.
مسلم اسدی با اشاره به شرایط اقلیمی استان اظهار کرد: ایلام از نظر ارتفاع، دمای مناسب، تابش کافی خورشید و تنوع اقلیمی، بستر مطلوبی برای کشت گیاهان دارویی بهویژه گل محمدی دارد؛ این گیاه از جمله محصولاتی است که با کمترین میزان آب میتواند عملکرد اقتصادی قابل قبولی داشته باشد و برای مناطق کمآب، گزینهای راهبردی به شمار میرود.
وی افزود: یکی از مزیتهای مهم گل محمدی، بازار مصرف گسترده آن است؛ چرا که این محصول تنها در قالب گل تازه عرضه نمیشود، بلکه در صنایع مختلفی مانند گلابگیری، تولید عرقیات گیاهی، اسانسگیری، داروسازی، عطرسازی و حتی تولید محصولات بهداشتی کاربرد دارد و همین موضوع باعث میشود ارزش افزوده نهایی آن چند برابر محصول اولیه باشد.
اسدی تصریح کرد: گل محمدی بهعنوان یکی از محصولات با ارزش در بخش باغبانی، علاوه بر جنبههای اقتصادی، میتواند در توسعه صنایع تبدیلی، ترویج کشت گیاهان کمآببر و تقویت گردشگری کشاورزی در منطقه نقش مؤثری ایفا کند.
وی ادامه داد: برگزاری آیین سنتی گلابگیری در کنار معرفی محصولات محلی، صنایعدستی و جلوههایی از فرهنگ عشایری، بر غنای این جشنواره افزود و نشان داد چرداول از ظرفیتهای متنوعی برای توسعه در حوزه کشاورزی و گردشگری برخوردار است.
گل محمدی در ایلام فقط یک محصول کشاورزی نیست
اسدی تصریح کرد: اگرچه سطح زیرکشت گل محمدی در ایلام هنوز نسبت به ظرفیتهای واقعی استان پایین است، اما تجربه نشان داده که با آموزش بهرهبرداران، تأمین نهالهای استاندارد، ایجاد واحدهای فرآوری و حمایت در حوزه بازاریابی، میتوان این محصول را به یک برند شناختهشده استانی تبدیل کرد.
وی ادامه داد: توسعه این کشت نهتنها به افزایش درآمد کشاورزان کمک میکند، بلکه میتواند از مهاجرت روستاییان نیز جلوگیری کرده و زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی در حوزه برداشت، حملونقل، فرآوری و فروش ایجاد کند.
وی در پایان گفت: گل محمدی در ایلام فقط یک محصول کشاورزی نیست، بلکه فرصتی برای پیوند طبیعت، اقتصاد و معیشت پایدار است؛ فرصتی که اگر بهدرستی دیده شود، میتواند عطر رونق را در روستاهای استان منتشر کند.
کشت گل محمدی با توجه به مزیتهای اقتصادی و زیستمحیطی، نیازمند توجه ویژه است؛ زیرا این گیاه با مصرف آب پایین، در مناطق کمآب قابل کشت بوده و محصولاتی با ارزش افزوده بالا همچون گلاب و اسانس تولید میکند.
از سویی دیگر، بازار صادراتی گستردهای دارد و میتواند به عنوان یک فرصت شغلی پایدار برای توسعه روستایی و افزایش درآمد کشاورزان مورد استفاده قرار گیرد.
