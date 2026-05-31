  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۳

کاهش التهاب قیمتی در بازار خودرو؛ واردات ادامه دارد

کاهش التهاب قیمتی در بازار خودرو؛ واردات ادامه دارد

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به کاهش التهاب قیمتی در بازار خودرو گفت: عرضه محصولات خودروسازان، تأمین ارز قطعات و تداوم واردات خودرو موجب اصلاح فضای روانی بازار و فروکش کردن جهش قیمت‌ها شده است.

عزت‌الله زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازار خودرو و کاهش التهابات قیمتی در روزهای اخیر اظهار کرد: خوشبختانه طی چند روز گذشته شاهد آن هستیم که جهش قیمتی خودرو تا حدودی کاهش یافته است. بخشی از این موضوع به عرضه‌های صورت‌گرفته از سوی خودروسازان و همچنین روند واردات خودرو مرتبط است.

وی گفت: در مرحله نخست باید گفت که افزایش قیمت‌ها ناشی از روایتگری نادرست و برداشت اشتباه بود. این تصور ایجاد شده بود که دیگر مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو در اختیار نداریم و در نتیجه خودرو تولید نخواهد شد و با برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

زارعی افزود: اما با عرضه فولاد در بورس و همچنین تأمین منابع ارزی برای واردات قطعات مشخص شد که این روایت صحیح نبوده است. همچنین در حوزه واردات خودروهای خارجی نیز پیش‌تر گفته شده بود که واردات متوقف شده، در حالی که چنین موضوعی صحت نداشت و واردات متوقف نشده بود.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: مجموعه اقداماتی که انجام شد، در کنار اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفت، موجب شد جامعه متوجه شود فضای روانی ایجادشده، فضای نادرستی بوده است.

تاثیر آگهی‌های اینترنتی بر بازار خودرو

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر آگهی‌های اینترنتی خودرو و نقش آن در افزایش قیمت‌ها نیز اظهار کرد: این آگهی‌ها و فضای ایجادشده در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های اینترنتی می‌تواند در روند افزایش قیمت‌ها اثرگذار باشد، اما وزارت صمت متولی مستقیم این موضوع نیست.

زارعی گفت: متولیان مربوط به فضای مجازی باید اقدامات لازم را انجام دهند و مسئولیت این حوزه بر عهده آن‌هاست. وزارت صمت در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف خود می‌تواند اقدام کند. طبیعتاً ممکن است اتفاقات مختلفی در فضای مجازی رخ دهد، اما وزارت صمت در حوزه مأموریت‌های مشخص خود فعالیت می‌کند و از طریق اطلاع‌رسانی تلاش می‌کند فضای نادرست شکل نگیرد.

کد مطلب 6845357
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      1 0
      پاسخ
      واردات باید با تعرفه صفر آزاد بشه که جبران ۴۰ سال انحصار خودروسازان به مرور رفع بشه
    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      حیف حتی یک ریال ، که قرار باشه خرج این خودروهای بی ارزش داخلی بشه ، تو این چند دهه حتی نتونستند یک موتور با کیفیت برای خودروهایی که خودشون دارند ادعا میکنند میسازند ، بسازند و روانه بازار کنند ، فقط کپی اونم افتضاح تر از اصل تو کشورهای دیگه ، سال به سال خودروهای مدرن تر با کیفیت تر تولید میشه ، ولی تو ایران بخاطر نفوذ دلال و مافیا به هر بخشی اللخصوص قسمت خودروسازی ، الان چندین دهه شده که بخش خودرو سازی ، همون خودروهای چندین دهه پیش رو اونم ، با رنگ و لعاب جدید دارند مونتاژ میکنند
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خوب اگر اینطور است و شما راست میگویید پس چرا قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا نمی کند؟ قیمت یک خودرویی مثل پژو 207 طی یک ماه 1.5 میلیارد افزایش پیدا کرد بعد 50 میلیون ارزان میشه ان که نشد کاهش التهاب و کاهش قیمت خودرو؟؟؟؟؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها