کاهش التهاب قیمتی در بازار خودرو؛ واردات ادامه دارد

عزت‌الله زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازار خودرو و کاهش التهابات قیمتی در روزهای اخیر اظهار کرد: خوشبختانه طی چند روز گذشته شاهد آن هستیم که جهش قیمتی خودرو تا حدودی کاهش یافته است. بخشی از این موضوع به عرضه‌های صورت‌گرفته از سوی خودروسازان و همچنین روند واردات خودرو مرتبط است.

وی گفت: در مرحله نخست باید گفت که افزایش قیمت‌ها ناشی از روایتگری نادرست و برداشت اشتباه بود. این تصور ایجاد شده بود که دیگر مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خودرو در اختیار نداریم و در نتیجه خودرو تولید نخواهد شد و با برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

زارعی افزود: اما با عرضه فولاد در بورس و همچنین تأمین منابع ارزی برای واردات قطعات مشخص شد که این روایت صحیح نبوده است. همچنین در حوزه واردات خودروهای خارجی نیز پیش‌تر گفته شده بود که واردات متوقف شده، در حالی که چنین موضوعی صحت نداشت و واردات متوقف نشده بود.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: مجموعه اقداماتی که انجام شد، در کنار اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفت، موجب شد جامعه متوجه شود فضای روانی ایجادشده، فضای نادرستی بوده است.

تاثیر آگهی‌های اینترنتی بر بازار خودرو

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر آگهی‌های اینترنتی خودرو و نقش آن در افزایش قیمت‌ها نیز اظهار کرد: این آگهی‌ها و فضای ایجادشده در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های اینترنتی می‌تواند در روند افزایش قیمت‌ها اثرگذار باشد، اما وزارت صمت متولی مستقیم این موضوع نیست.

زارعی گفت: متولیان مربوط به فضای مجازی باید اقدامات لازم را انجام دهند و مسئولیت این حوزه بر عهده آن‌هاست. وزارت صمت در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف خود می‌تواند اقدام کند. طبیعتاً ممکن است اتفاقات مختلفی در فضای مجازی رخ دهد، اما وزارت صمت در حوزه مأموریت‌های مشخص خود فعالیت می‌کند و از طریق اطلاع‌رسانی تلاش می‌کند فضای نادرست شکل نگیرد.