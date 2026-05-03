به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله زارع سخنگوی وزارت صمت در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت تولید و واردات خودرو در کشور، گفت: روند تولید خودرو در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته در حوزه تأمین مواد اولیه فعلاً با مشکلی مواجه نیست.

وی افزود: واردات خودرو نیز استمرار دارد و حتی برای سال ۱۴۰۵ برنامه واردات خودروهای کارکرده (دست دوم) را داریم. این برنامه از سال ۱۴۰۴ شروع و حدود یک هزار دستگاه ثبت‌سفارش صورت گرفته است، اما به دلیل قیمت‌های فعلی خودروهای دست دوم در بازار، واردکنندگان انگیزه کافی برای واردات ندارند. با این حال، موضوع را در دست پیگیری داریم.

واردات خودرو متوقف نشده است

سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اینکه واردات خودرو متوقف نشده است، گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو با کمترین فشار بر سهمیه‌های ارزی وارد کشور شده است.

زارعی تصریح کرد: تنها در فروردین‌ماه ۱۴۰۴، علیرغم مسائل امنیتی ۱۵ روز اول ماه، نزدیک به چهار هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو وارد و ترخیص شد. در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۲۲۰ هزار دستگاه ثبت‌سفارش داشتیم که همه موفق به دریافت سهمیه ارزی یا تأمین ارز نشدند، اما نزدیک به ۵۰ هزار دستگاه در حال ورود به کشور است.

وی در خصوص تأثیر حملات اخیر بر صنعت فولاد گفت: شایعاتی مبنی بر قطع تولید خودرو به دلیل مشکل ورق فولادی شکل گرفته بود، اما هفته قبل ۱۶۰ هزار تن ورق فولادی عرضه شد که حدود ۷۰ هزار تن آن خریداری شده و مابقی در عرضه‌های بعدی تأمین خواهد شد. بنابراین در عرضه ورق نیز مشکلی نداریم.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود از اوایل اردیبهشت ماه، وزارت صنعت مجوزهای لازم را دریافت و عرضه خودرو در بازار آغاز شود. روند تولید نیز بر اساس برنامه پیش می‌رود و جای هیچ نگرانی در خصوص کاهش عرضه و جهش قیمت وجود ندارد.

افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از جریان سازی مصنوعی یا بازار سازی است

وی در خصوص بازار خرید و فروش خودرو که شاهد افزایش قیمت بوده است، گفت: در حوزه تولید و واردات خودرو و خدمات پس از فروش و مجوزهای فروش سیاستگذاری با وزارت صمت است اما سیاستگذار حوزه فضای مجازی ما نیستیم و حتی گاهی ما تأثیر پذیر از این رفتارها هستیم که به صورت نامتعارف اعلام می شود. به مردم اعلام می کنم که در شرایطی که عوامل موثر اقتصادی در افزایش قیمت تأثیر ندارند حتما مراقب باشند از خریدکالایی که دچار افزایش قیمت شده -از جمله خودرو-. به اعتقاد بنده فضای بازار واقعی نیست افزایش قیمت ها ناشی از کسری نیست ناشی از جریان سازی مصنوعی یا یک بازار سازی است که هیچ منطقی ندارد.