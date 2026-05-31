به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید محمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور با تشریح جزئیات پویش بنای مهربانی اظهار کرد: سازمان بهزیستی به‌عنوان یک دستگاه حمایتی و خدمت‌رسان سال‌هاست که در مناسبت‌های مختلف از جمله ماه مبارک رمضان، دهه ولایت، دهه کرامت، شب یلدا، نوروز و سایر ایامی که زمینه مشارکت اجتماعی مردم پررنگ‌تر است، پویش‌های مردمی برگزار می‌کند.

وی افزود: امسال نیز همزمان با دهه ولایت و با توجه به تقارن این ایام با شرایط جنگی کشور و ضرورت تقویت همدلی و حمایت اجتماعی، پویش بنای مهربانی طراحی و برنامه‌ریزی شد.

حسینی با اشاره به یکی از ویژگی‌های مهم این پویش گفت: در این پویش یک مشارکت راهبردی ویژه رقم خورد معمولاً سازمان بهزیستی به‌عنوان یک دستگاه حمایتی مستقیماً از مردم برای مشارکت و کمک به جامعه هدف خود دعوت می‌کند، اما گاهی یک شریک اجتماعی نیز به این فرآیند اضافه می‌شود. در پویش بنای مهربانی برای نخستین بار شاهد شکل‌گیری یک پویش مشترک میان سازمان بهزیستی و همراه اول به‌عنوان بزرگ‌ترین اپراتور خدمت‌رسان در حوزه دیجیتال کشور هستیم.

وی ادامه داد: همراه اول امروز تنها یک اپراتور تلفن همراه نیست، بلکه با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از سوپراپلیکیشن‌ها و سکوهای گسترده ارتباطی به یک مجموعه عظیم ملی در حوزه اطلاع‌رسانی، تبلیغات و ظرفیت‌سازی اجتماعی تبدیل شده است. در حال حاضر این پویش در تمامی سکوهای اطلاع‌رسانی همراه اول در حال معرفی است و ارسال پیامک‌های سراسری میلیونی برای اطلاع‌رسانی آن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی درباره اهداف این پویش گفت: تلاش کردیم با توجه به فرهنگ دینی، سنتی و بومی جامعه در ایام قربان، غدیر و دهه ولایت پویش را طراحی کنیم. عید قربان نماد بندگی و ایثار است و مردم طبق سنت اقدام به قربانی می‌کنند. از سوی دیگر عید غدیر عید اطعام و دستگیری از نیازمندان است با توجه به توصیه‌های دینی و همچنین شرایط اقتصادی، تورم و پیامدهای ناشی از جنگ تأمین بسته‌های معیشتی را به‌عنوان مهم‌ترین محور این پویش در نظر گرفتیم.

وی افزود: در این راستا هدف‌گذاری تأمین ۵۰۰ هزار بسته معیشتی برای خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی انجام شده است، همین بسته‌های معیشتی می‌تواند تا مدتی بخشی از نیازهای ضروری آن‌ها را تأمین کند.

حسینی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی این پویش تصریح کرد: صرف‌نظر از اینکه افراد در پویش مشارکت مالی داشته باشند یا خیر، آشنایی مردم با مفهوم بهزیستی و نظام مسائل جامعه هدف این سازمان، دستاورد مهمی است که از طریق این پویش محقق می‌شود و ظرفیت جدیدی را در حوزه اطلاع‌رسانی و اجتماعی‌سازی سازمان ایجاد می‌کند؛ اختتامیه پویش بنای مهربانی همزمان با آغاز ماه محرم و در تاریخ ۲۵ خرداد برگزار خواهد شد.

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا پویش‌های مشترک با سایر نهادها نیز ادامه خواهد داشت، گفت: معتقدیم پویش‌هایی که فاقد شریک راهبردی و شریک اجتماعی باشند، ناقص خواهند ماند. این رویکرد را از نظر مبنایی صحیح می‌دانیم و بر این باوریم که سازمان بهزیستی به دو دلیل نیازمند توسعه همکاری با شرکای اجتماعی است؛ نخست محدودیت‌های قانونی، منابع مالی و نیروی انسانی و دوم اینکه با ورود هر شریک جدید، ظرفیت‌های آن مجموعه نیز به فعالیت‌های سازمان افزوده می‌شود.

وی افزود: هدف ما اجتماعی‌سازی هرچه بیشتر سازمان بهزیستی است و تلاش می‌کنیم هیچ پویشی بدون مشارکت یک شریک اجتماعی برگزار نشود. این شریک می‌تواند یک دستگاه اجرایی، گروه جهادی، مؤسسه خیریه یا هر مجموعه اجتماعی دیگری باشد. رویکرد اصلی حوزه مشارکت‌ها نیز توسعه شرکای اجتماعی و گسترش همکاری با آن‌ها در تمامی ساحت‌هاست.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی درباره دیگر اهداف پویش بنای مهربانی گفت: دومین نیت این پویش، تأمین ۱۵۰ هزار بسته بهداشتی برای افراد دارای ضایعه نخاعی و معلولان بسترگراست. این گروه از جامعه هدف سازمان بهزیستی با مسائل و مشکلات خاصی روبه‌رو هستند و نیاز مستمر به اقلام و تجهیزات بهداشتی دارند.

وی ادامه داد: سومین محور پویش، حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل است که یکی از نظام مسائل جدی کشور به شمار می‌رود. به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کودکانی وجود دارند که از تحصیل بازمانده‌اند یا به امکانات آموزشی دسترسی ندارند. در شرایط فعلی بسیاری از این کودکان علاوه بر لوازم آموزشی به ابزارهایی مانند تلفن همراه یا تبلت برای آموزش نیز نیاز دارند و در برخی موارد نیز مشکلات ناشی از فقر فرهنگی و نیاز به خدمات مددکاری و مشاوره وجود دارد.

حسینی افزود: تصور کنید کمک‌های مردمی بتواند زمینه بازگشت یک کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه را فراهم کند و آینده او را تغییر دهد. بر اساس برآوردهای انجام شده در حال حاضر ۲ هزار و ۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که بخش عمده‌ای از آن‌ها در استان سیستان و بلوچستان و برخی دیگر از استان‌های مرزی کشور زندگی می‌کنند.

وی تأکید کرد: این اقدام گام نخست ما در حوزه کودکان بازمانده از تحصیل است و امیدواریم تا آغاز سال تحصیلی جدید، علاوه بر حمایت مالی برای تأمین لوازم آموزشی در حوزه مددکاری اجتماعی و رفع موانع فرهنگی نیز اقدامات مؤثری انجام دهیم و با اجرای پویش‌ها و برنامه‌های مشترک، بخشی از این مشکل را برطرف کنیم.

حسینی درباره نحوه همکاری همراه اول در اجرای پویش بنای مهربانی نیز گفت: مشارکت همراه اول در دو بخش قابل تعریف است. نخست، استفاده از ظرفیت اپراتوری این مجموعه برای ارسال پیامک‌های سراسری که از روز گذشته آغاز شده و بیش از ۶۰ میلیون پیامک برای اطلاع‌رسانی پویش ارسال خواهد شد.

وی افزود: بخش دوم، بهره‌گیری از سکوهای اطلاع‌رسانی همراه اول از جمله همراه من، اوانو، روبیکا و ستاره یک است که در تمامی این بسترها پوستر و اطلاعات پویش در صفحه نخست قرار گرفته و کاربران از طریق آن به درگاه مشارکت سازمان بهزیستی و کانال رسمی سازمان در روبیکا هدایت می‌شوند.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی تصریح کرد: تنها در سه روز ابتدایی آغاز پویش، تعداد اعضای کانال سازمان بهزیستی در روبیکا از حدود هزار نفر به هشت هزار نفر افزایش یافته است بنابراین همکاری همراه اول صرفاً به جذب مشارکت مالی محدود نمی‌شود بلکه در زمینه اجتماعی‌سازی و معرفی گسترده‌تر سازمان بهزیستی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه پویش‌های غیرنقدی خبر داد و گفت: یکی از رویکردهای اصلی ما حرکت به سمت پویش‌هایی است که صرفاً مبتنی بر کمک مالی نباشند. در حال حاضر در حال توسعه شبکه داوطلبان هستیم و تلاش داریم از طریق پویش‌ها، ظرفیت خدمات داوطلبانه مردم را نیز به میدان بیاوریم.

حسینی افزود: این رویکرد دشوار است و کمتر سازمان به سمت آن حرکت کرده است اما معتقدیم می‌تواند زمینه مشارکت واقعی و کنشگری اجتماعی مردم را بیش از گذشته فراهم کند.

وی درباره حمایت از افراد آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: در ایام جنگ، داوطلبان بسیاری با سازمان بهزیستی همکاری کردند. از آنجا که تعداد واحدهای مسکونی آسیب‌دیده محدود بود و بازسازی آن‌ها تا حد زیادی توسط دستگاه‌های مسئول در حال انجام است، تمرکز ما بیشتر بر پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ قرار گرفته است.

حسینی خاطرنشان کرد: به همین دلیل تأمین بسته‌های معیشتی را در دستور کار قرار دادیم و در حوزه اشتغال نیز با همکاری بخش توانمندسازی سازمان، برنامه‌هایی برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده در حال طراحی است.مشاغلی که به دلیل جنگ با کاهش فروش، افت تولید، آسیب به کارگاه‌ها یا تعدیل نیرو مواجه شده‌اند و تلاش داریم در این زمینه اقدامات متفاوت و مؤثری انجام دهیم.