حسینی : مدرسه باید ابزار کاهش نابرابری و شکستن چرخه فقر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی، در بازدید از مجموعه پردیس توانمندسازی سلامت اجتماعی کودکان و نوجوانان کار، گفت: در حوزه آموزش با مؤسسه صبح رویش همکاری نزدیکی دارم و آنچه امروز در این مجموعه مشاهده میشود، نمونهای از مدرسه بدون دیوار، مدرسه بدون شکست، مدرسه فراگیر و مدرسه محافظتی است.
وی با اشاره به تحولات نظامهای آموزشی در جهان افزود: تا دهه ۱۹۸۰ میلادی اغلب نگاهها به آموزش و پرورش مثبت بود و از کارکردهای آن تمجید میشد، اما از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، انتقاداتی جدی نسبت به نظامهای آموزشی شکل گرفت.
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: یکی از مهمترین انتقادات این بود که نظامهای آموزشی به جای پرورش خلاقیت، نوآوری و تفکر واگرا، به سمت آموزشهای حافظهمحور و همگرا حرکت کردهاند. در حالی که در مجموعههایی مانند صبح رویش، آموزش بر پایه خلاقیت، بازی، تجربه و قرار گرفتن دانشآموز در موقعیتهای واقعی زندگی استوار است.
حسینی تصریح کرد: کودک زمانی یادگیری را بهدرستی تجربه میکند که آموزش با فعالیت، ورزش، بازی و موقعیتهای متنوع همراه باشد. این شیوه، لذت یادگیری را به کودکان میچشاند و زمینه رشد خلاقیت و تفکر مستقل را فراهم میکند.
وی دومین انتقاد واردشده به نظامهای آموزشی را تئوریمحور بودن آنها دانست و گفت: بسیاری از مدارس مهارتآموزی را نادیده گرفتهاند، در حالی که در این مجموعه شاهد برگزاری کارگاههای مهارتی، هویتسازی و آموزشهای کاربردی هستیم که دانشآموزان را برای زندگی آماده میکند.
رئیس سازمان بهزیستی، سومین نقد مطرحشده را مربوط به عدالت آموزشی عنوان کرد و افزود: مدرسه قرار بود ارزانترین، فراگیرترین و سریعترین ابزار برای تحرک اجتماعی و شکستن چرخه فقر باشد، اما منتقدان معتقدند برخی نظامهای آموزشی نه تنها در کاهش نابرابری موفق نبودهاند، بلکه نابرابریهای موجود در جامعه را به درون مدرسه منتقل و حتی تشدید کردهاند.
حسینی با اشاره به مفهوم مدرسه محافظتی اظهار کرد: مدرسه محافظتی مدرسهای است که بتواند کمبودها و نداشتههای دانشآموزان را جبران کند و فرصتهای برابر آموزشی را برای همه فراهم سازد. چنین مدرسهای باید عوامل آسیبزا و نابرابریهای بیرون از محیط آموزشی را خنثی کند.
وی خاطرنشان کرد: مدرسه صبح رویش و پردیس توانمندسازی سلامت اجتماعی کودکان و نوجوانان نمونهای موفق از تحقق این رویکرد هستند و میتوانند زمینه ارائه آموزش و تربیت همهجانبه را برای کودکانی فراهم کنند که در شرایط عادی از بسیاری از فرصتهای آموزشی محروم میشوند.
رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد: در این مجموعه، کودکان در کنار بهرهمندی از آموزشهای رسمی، از حمایتهای اجتماعی، مهارتآموزی و برنامههای تربیتی نیز برخوردار میشوند و این همان رویکردی است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد تأکید قرار گرفته است.
حسینی از خیرین، مدیران و دستاندرکاران این مجموعه قدردانی کرد و گفت: حمایت از کودکان کار و کودکان در معرض آسیب، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش مهر، حجتالله عبدالملکی وزیر اسبق کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در بازدید از پردیس توانمندسازی سلامت اجتماعی کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: آنچه امروز در این مجموعه مشاهده میشود، نمونهای از مدرسه بدون دیوار، مدرسه بدون شکست، مدرسه فراگیر و مدرسه محافظتی است؛ مفاهیمی که میتوانند مسیر جدیدی را در نظام تعلیم و تربیت کشور ایجاد کنند.
وی با اشاره به نقدهای واردشده به نظامهای آموزشی جهان، افزود: یکی از مهمترین انتقادات این است که آموزش رسمی در بسیاری از موارد خلاقیت، نوآوری و تفکر واگرا را تضعیف کرده و به سمت آموزشهای حافظهمحور حرکت کرده است. در حالی که مجموعههایی مانند صبح رویش با بهرهگیری از آموزش مبتنی بر تجربه، بازی، ورزش و موقعیتهای واقعی زندگی، زمینه رشد خلاقیت و یادگیری عمیق را فراهم میکنند.
عبدالملکی ادامه داد: دومین انتقاد به نظامهای آموزشی، فاصله میان آموزش و مهارت است. بسیاری از مدارس دانش نظری ارائه میدهند، اما در تربیت مهارتهای مورد نیاز زندگی و اشتغال موفق عمل نمیکنند. در این مجموعه، کارگاههای مهارتی، هویتسازی و توانمندسازی بهخوبی این خلأ را جبران کردهاند.
وی با بیان اینکه مدرسه باید ابزاری برای کاهش نابرابریهای اجتماعی باشد، تصریح کرد: مدرسه قرار بود فراگیرترین و کمهزینهترین مسیر تحرک اجتماعی و خروج از چرخه فقر باشد، اما در برخی موارد نه تنها این نقش را ایفا نکرده، بلکه به بازتولید نابرابریها نیز منجر شده است. از همین رو، مفهوم «مدرسه محافظتی» اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ مدرسهای که بتواند کمبودها و محرومیتهای بیرون از محیط آموزشی را جبران کند.
عبدالملکی با تقدیر از خیرین و فعالان حوزه اجتماعی گفت: بسیاری از اقداماتی که امروز در این مراکز انجام میشود، فراتر از ظرفیتهای معمول دولت است و با همت خیرین و نهادهای مردمی محقق شده است.
وی همچنین با اشاره به بازدید خود از مراکز مهارتآموزی و کارآفرینی افزود: خوشبختانه در برخی از این مجموعهها شاهد پیوند میان آموزش، توانمندسازی و دسترسی به بازار کار هستیم؛ موضوعی که میتواند الگوی مؤثری برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور باشد.
عبدالملکی تأکید کرد: کشور به چنین الگوهای نوآورانهای نیاز دارد؛ الگوهایی که نشان دهند آموزش، تربیت و توانمندسازی میتواند به شیوهای متفاوت و مؤثرتر انجام شود. این مراکز در واقع آزمایشگاههای اجتماعی هستند که میتوانند فهم ما را از مسائل آموزشی و تربیتی متحول کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با گسترش این تجربهها، شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی کودکان، توسعه فرصتهای برابر آموزشی و شکلگیری نظامهای تربیتی کارآمدتر در کشور باشیم و از تلاش خیرین، داوطلبان و فعالان این حوزه قدردانی کرد.
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