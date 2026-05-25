همکاری دیجیتال همراه اول و بهزیستی برای ساخت «بنای مهربانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در اقدامی مسئولانه و با هدف ارتقای رفاه اجتماعی، امروز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ همکاری جامع خود با سازمان بهزیستی کشور را آغاز کرد.

این همکاری بستری نوین برای ترویج فرهنگ خیر و آموزش مهارت‌های دیجیتال به جامعه هدف بهزیستی فراهم می‌سازد.

بر این اساس، همراه اول از امروز با بهره‌گیری از زیرساخت‌های دیجیتال خود، پویش سراسری «بنای مهربانی» را جهت حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی برگزار می‌کند.

این اپراتور تمامی ظرفیت‌های فنی خود شامل کد دستوری #۱۲۳* و بخش‌های نیکوکاری اپلیکیشن‌های «همراه من»، «اوانو» و «ستاره یک» را برای جلب مشارکت‌های مردمی در این راستا، به کار می‌گیرد.

این پویش در گام نخست، تأمین ۵۰۰ هزار بسته معیشتی و ۱۵۰ هزار بسته لوازم بهداشتی برای افراد بستری را هدف‌گذاری کرده است. همچنین همراه اول و بهزیستی با اجرای این پویش، تهیه اقلام تحصیلی مورد نیاز برای ۲۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل را محقق می‌سازند. سید جواد حسینی رییس سازمان بهزیستی و حمید بهروزی قائم‌مقام همراه اول، این همکاری را نقطه عطفی در همکاری‌های اجتماعی دانستند. طرفین با این اقدام، ظرفیت‌های گسترده شبکه ارتباطی را برای حل مسائل اجتماعی به‌کار می‌گیرند و آینده‌ای روشن‌تر برای اقشار آسیب‌پذیر ترسیم می‌کنند.