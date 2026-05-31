به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدزمانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پویش «اطعام علوی» همزمان با دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیر خم با هدف ترویج فرهنگ اطعام و کمک به نیازمندان در سراسر استان اجرا می‌شود.

وی افزود: سال گذشته در قالب این پویش بیش از ۲۲۴ هزار پرس غذای گرم میان نیازمندان، با اولویت مددجویان تحت حمایت کمیته امداد، توزیع شد که ارزش ریالی آن حدود ۲۰ میلیارد تومان بود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود امسال با مشارکت خیران و مردم نیکوکار استان، بیش از ۲۵۰ هزار پرس غذای گرم به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد تومان در بین خانواده‌های نیازمند توزیع شود.

محمدزمانی با اشاره به سابقه اجرای این طرح گفت: پویش اطعام علوی چندین سال است که در کمیته امداد اجرا می‌شود و هر ساله با استقبال گسترده خیران و مشارکت مردمی همراه است.

وی همچنین به اجرای طرح اکرام ایتام و محسنین در دهه امامت و ولایت اشاره کرد و افزود: سال گذشته در این ایام ۳۷۱ حامی جدید برای حمایت از بیش از هزار فرزند نیازمند جذب شدند و امسال نیز برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای توسعه مشارکت‌های مردمی در این حوزه انجام شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گلستان با بیان اینکه در حال حاضر ۷۴۳ یتیم در استان فاقد حامی هستند، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف کمیته امداد در دهه امامت و ولایت، جذب حامی برای این فرزندان و تأمین نیازهای آنان از طریق مشارکت خیران است.

وی گفت: هم‌اکنون ۱۴ هزار و ۷۰۰ فرزند تحت پوشش طرح اکرام و محسنین در استان قرار دارند که از این تعداد، ۶ هزار و ۳۰۰ نفر یتیم و هشت هزار و ۴۰۰ نفر از فرزندان محسنین هستند.

محمدزمانی افزود: بیش از ۵۵ هزار حامی از داخل و خارج استان و حتی خارج از کشور در حمایت از ایتام و فرزندان محسنین مشارکت دارند و کمک‌های خود را به صورت مستمر به این فرزندان ارائه می‌کنند.

وی درباره شیوه‌های مشارکت در این طرح‌ها گفت: خیران می‌توانند حمایت‌های خود را به صورت نقدی، ارائه کالا یا خدمات در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اشتغال انجام دهند. همچنین امکان پرداخت کمک‌های مردمی از طریق اپلیکیشن‌های پرداخت، درگاه‌های اینترنتی، مراجعه به بانک‌ها و صندوق‌های صدقات کمیته امداد فراهم است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده مردم و خیران در دهه امامت و ولایت، زمینه حمایت از تمامی ایتام فاقد حامی استان فراهم شود و پویش‌های اطعام علوی و اکرام ایتام با موفقیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته اجرا شوند.