محدودیت‌ ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در همدان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم فارسی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: محدودیتهای ترافیکی در شب و روز تاسوعا، عاشورا و شام غریبان تا روز سوم عاشورا یعنی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، مورخ سوم تا پنجم تیرماه از سوی ماموران پلیس راهور استان اجرا خواهد شد.
وی افزود: از ساعت ۷ صبح تا پایان مراسم عزاداری در روزهای مذکور مسیرهای منتهی به میدان امام خمینی(ره)، میدان امامزاده عبدالله(ع)، میدان آرامگاه بوعلی، تقاطعهای خواجهرشید و تختی و همچنین میدانهای پروانهها و مفتح تحت پوشش ویژه ترافیکی قرار دارند و در سایر مسیرها نیز محدودیتها بهصورت مقطعی اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راهور استان همدان با تاکید بر ممنوعیت قانونی عبور خودروها و موتورسیکلتها از میان دستهجات عزاداری تصریح کرد: از رانندگان تقاضا میشود با حفظ فاصله ایمن از هیئتهای عزاداری و تردد با سرعت مطمئنه در نزدیکی مساجد و تکایا، همکاری لازم را با پلیس داشته و حتیالامکان از مسیرهای جایگزین تعیینشده برای تردد استفاده کنند.
سرهنگ فارسی در پایان با دعوت از عزاداران برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی بهمنظور کاهش بار ترافیکی، از شهروندان خواست با پرهیز از پارک دوبله و توقف در مسیرهای تردد خودروهای امدادی، خادمان خود در پلیس راهور را در برقراری نظم و امنیت آمدوشد یاری کنند.
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