۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

آغاز پویش «بنای مهربانی» در مازندران

ساری- مدیرکل بهزیستی مازندران از آغاز به‌کار پویش کشوری «بنای مهربانی» در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه رحمانی از آغاز به‌کار پویش کشوری «بنای مهربانی» در سطح استان خبر داد و گفت: این پویش با هدف تامین نیازهای معیشتی، بهداشتی و آموزشی توان‌خواهان، از ۳ تا ۲۵ خردادماه همزمان با سراسر کشور در مازندران اجرا می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان با تبریک فرا رسیدن ماه ذی‌الحجه و اعیاد بزرگ قربان و غدیر، اظهار داشت: پویش «بنای مهربانی» فرصتی ارزشمند برای تجلی همدلی مردم شریف استان در راستای حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است.

وی با تشریح اهداف این پویش ملی افزود: در قالب این طرح، تامین ۲۵ هزار و ۳۹۳ بسته معیشتی برای خانواده‌های تحت پوشش، تهیه شش هزار و ۵۳۹ بسته لوازم بهداشتی تخصصی برای افراد دارای ضایعه نخاعی و بیماران بسترگرا و همچنین حمایت همه‌جانبه از ۹۲ کودک بازمانده از تحصیل در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی مازندران ضمن دعوت از خیرین نیک‌ اندیش و عموم هم‌استانی‌های نوع‌دوست برای مشارکت در این امر خداپسندانه، تصریح کرد: با توجه به هزینه‌های اقلام بهداشتی برای معلولان ضایعه نخاعی و لزوم بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش، همراهی مردم و نهادهایی چون همراه اول می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات این عزیزان باشد.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: نیکوکاران عزیز می‌توانند برای اهدای کمک‌های نقدی خود از طریق شماره حساب :۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸ یا شماره کارت :۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷ (بنام مشارکت‌های مردمی بهزیستی مازندران) و یا درگاه مشارکتهای مردمی به آدرس mosharekat.behzisti.ir اقدام و یا با اهدای اقلام غیر نقدی به ادارات بهزیستی شهرستانهای سراسر استان در این راه یاریگر ما باشند تا در آستانه اعیاد سعید قربان و غدیر، لبخند رضایت بر لبان جامعه هدف نقش ببندد.

