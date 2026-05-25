آغاز پویش «بنای مهربانی» در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه رحمانی از آغاز به‌کار پویش کشوری «بنای مهربانی» در سطح استان خبر داد و گفت: این پویش با هدف تامین نیازهای معیشتی، بهداشتی و آموزشی توان‌خواهان، از ۳ تا ۲۵ خردادماه همزمان با سراسر کشور در مازندران اجرا می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان با تبریک فرا رسیدن ماه ذی‌الحجه و اعیاد بزرگ قربان و غدیر، اظهار داشت: پویش «بنای مهربانی» فرصتی ارزشمند برای تجلی همدلی مردم شریف استان در راستای حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است.

وی با تشریح اهداف این پویش ملی افزود: در قالب این طرح، تامین ۲۵ هزار و ۳۹۳ بسته معیشتی برای خانواده‌های تحت پوشش، تهیه شش هزار و ۵۳۹ بسته لوازم بهداشتی تخصصی برای افراد دارای ضایعه نخاعی و بیماران بسترگرا و همچنین حمایت همه‌جانبه از ۹۲ کودک بازمانده از تحصیل در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی مازندران ضمن دعوت از خیرین نیک‌ اندیش و عموم هم‌استانی‌های نوع‌دوست برای مشارکت در این امر خداپسندانه، تصریح کرد: با توجه به هزینه‌های اقلام بهداشتی برای معلولان ضایعه نخاعی و لزوم بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش، همراهی مردم و نهادهایی چون همراه اول می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات این عزیزان باشد.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: نیکوکاران عزیز می‌توانند برای اهدای کمک‌های نقدی خود از طریق شماره حساب :۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸ یا شماره کارت :۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷ (بنام مشارکت‌های مردمی بهزیستی مازندران) و یا درگاه مشارکتهای مردمی به آدرس mosharekat.behzisti.ir اقدام و یا با اهدای اقلام غیر نقدی به ادارات بهزیستی شهرستانهای سراسر استان در این راه یاریگر ما باشند تا در آستانه اعیاد سعید قربان و غدیر، لبخند رضایت بر لبان جامعه هدف نقش ببندد.