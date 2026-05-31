به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان، سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نخستین همایش مدیران ستادی و فرودگاهی با تأکید بر اولویتبندی مسائل معیشتی کارکنان، بر ضرورت عبور از الگوهای سنتی مدیریت و حرکت به سمت نوآوریهای مشارکتی و بازسازی سریع زیرساختهای فرودگاهی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ارزشمند متخصصان و کارکنان صنعت هوانوردی، افزود: تحقق اهداف کلان و عملیاتی شرکت تنها با تکیه بر انگیزه، رضایت و آرامش خاطر همکاران امکانپذیر است. از این رو، موضوع معیشت، رفاه و رسیدگی به دغدغههای بهحق کارکنان همواره در صدر اولویتهای شرکت قرار دارد و مدیریت ارشد خود را متعهد میداند که با وجود تمامی محدودیتها، از تمامی ظرفیتهای قانونی برای بهبود شرایط معیشتی این خانواده بزرگ بهرهگیری کند.
سرپرست شرکت فرودگاهها با اشاره به چالشهای پیشرو در نگهداری از زیرساختهای فرودگاهی، نگاهی سازنده به مسئله منابع پیشنهاد داد و گفت: به جای تمرکز بر محدودیتهای بودجهای، باید با نگاهی خلاقانه به ظرفیتهای پنهان صنعت هوانوردی توجه کنیم. دوران پس از جنگ فرصتی کمنظیر برای عبور از قالبهای ذهنی گذشته و فاصله گرفتن از روشهای سنتی درآمدزایی است.
وی افزود: اگر بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، مدلهای جدیدی برای توسعه و تأمین منابع ایجاد کنیم، زمینه تحقق توسعهای پایدار در صنعت هوانوردی فراهم خواهد شد.
دهقان همچنین سه محور «آموزش مستمر کارکنان»، «مدیریت بهینه توزیع پروازها» و «اولویتدهی به بازسازی تجهیزات و زیرساختهای فرودگاهی» را به عنوان راهبردهای اصلی شرکت معرفی کرد.
وی در ادامه بر ضرورت شناسایی ذینفعان کلیدی و جذب سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: زیرساختهای آسیبدیده باید با سرعت بازسازی شوند تا صنعت هوانوردی بتواند بار دیگر به جایگاه خود به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور بازگردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان از خادمان زائران بیتالله الحرام که در دوران جنگ نقشآفرینی کردند، قدردانی کرد و از مدیران خواست با حفظ ارتباط صمیمانه با کارکنان و درک مسائل و دغدغههای آنان، امید را در مجموعه زنده نگه دارند و با تصمیمگیریهای صحیح، مسیر توسعه و شکوفایی صنعت هوانوردی کشور را هموار سازند.
