به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت چندین هفته از پایان محدودیت‌های پروازی ناشی از جنگ تحمیلی سوم و لغو گسترده پروازها، همچنان ابهاماتی جدی درباره میزان واقعی بازپرداخت وجوه بلیت‌های کنسل‌شده وجود دارد؛ ابهاماتی که با انتشار دو روایت متفاوت متولیان، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

در حالی که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین تکلیف بخش عمده‌ای از مطالبات مسافران سخن می‌گویند، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران معتقد است که هنوز بخش قابل توجهی از وجوه پرداختی مردم به حساب آنان بازنگشته است.

حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت استرداد وجوه بلیت‌های لغوشده اظهار کرد: بخشی از مردم با پیگیری‌های مستمر و فشار رسانه‌ها موفق به دریافت مبالغ پرداختی خود شده‌اند، اما همچنان تعداد زیادی از مسافران در انتظار بازگشت وجه بلیت‌های کنسل‌شده هستند.

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌های هواپیمایی بلیت‌های لغوشده را به صورت «کردیت» یا اعتبار نزد مسافران نگهداری کرده‌اند، افزود: این اعتبار در آینده برای خرید بلیت قابل استفاده است، اما این راهکار برای همه مسافران مناسب نیست.

به گفته رفیعی، بسیاری از مسافران صرفاً برای یک سفر مشخص در بازه زمانی معین برنامه‌ریزی کرده بودند و اکنون با تغییر شرایط، فصل سفر یا حتی منتفی شدن ضرورت آن سفر، عملاً نیازی به استفاده از اعتبار بلیت ندارند و خواهان دریافت وجه نقد خود هستند.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران تأکید کرد: براساس مستندات موجود، هنوز حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از وجوه بلیت‌های لغوشده به مسافران بازگردانده نشده و برآوردها نشان می‌دهد رقم این مطالبات به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: ۹۵ درصد بلیت‌ها تعیین‌تکلیف شد

این در حالی است که ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، روایت متفاوتی از وضعیت تعیین‌تکلیف و بازپرداخت‌ها ارائه کرد.

وی اعلام کرد که بیش از ۹۵ درصد بهای بلیت پروازهایی که در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و لغو پروازها تعیین تکلیف شده‌اند، به مسافران بازپرداخت شده یا وضعیت آنها مشخص شده است.

شیرودی همچنین از راه‌اندازی سامانه تخصصی «استرداد بلیت هواپیما» در پیام‌رسان «بله» خبر داد و گفت که تمامی شکایت‌های ثبت‌شده در این سامانه باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از سوی شرکت‌های هواپیمایی یا نمایندگان فروش پاسخ داده شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی از اعمال محدودیت‌های جدید برای شرکت‌های هواپیمایی متخلف خبر داد و تصریح کرد: شرکت‌هایی که تعداد شکایت‌های حل‌نشده آنها از حد مشخصی فراتر رود، از دریافت برخی خدمات و مجوزهای پروازی محروم خواهند شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین تأکید کرد که حقوق مسافران خط قرمز این سازمان است و روند پیگیری مطالبات مردم تا استرداد کامل وجوه ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، با این حال، آنچه میان دو روایت مطرح شده جلب توجه می‌کند، اختلاف قابل توجه در آمارهای اعلامی است؛ اختلافی که پاسخ به آن نیازمند انتشار اطلاعات دقیق و شفاف از سوی متولیان این صنعت است.

اگر گفته سازمان هواپیمایی مبنی بر تعیین‌تکلیف یا بازپرداخت بیش از ۹۵ درصدی وجوه صحیح باشد، باید مشخص شود مبنای آماری اعلام رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی درباره باقی ماندن ۳۵ تا ۴۰ درصد مطالبات چیست. از سوی دیگر، اگر همچنان مطالبات مسافران پرداخت نشده، لازم است جزئیات آن به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

مطالبات به‌حق مسافران میان وعده‌ها و آمارها

در همین حال، تعدادی از مسافران نیز طی روزهای اخیر با خبرگزاری مهر تماس گرفته و اعلام کرده‌اند که باوجود پیگیری‌های مکرر، هنوز موفق به دریافت وجه بلیت‌های لغوشده خود نشده‌اند.

برخی از این مسافران به خبرنگار مهر گفتند که حدود یک ماه است به صورت مستمر با شرکت‌های هواپیمایی یا دفاتر فروش تماس می‌گیرند و در هر نوبت وعده پرداخت در روزهای آینده به آنها داده می‌شود، اما تاکنون هیچ مبلغی به حسابشان واریز نشده است.

به نظر می‌رسد برای پایان دادن به این ابهامات، انتشار یک گزارش رسمی و شفاف از سوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره تعداد دقیق بلیت‌های لغوشده، میزان وجوه مستردشده، تعداد پرونده‌های باز و شرکت‌های دارای بیشترین شکایت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر باشد؛ اقدامی که می‌تواند ضمن روشن شدن واقعیت، اعتماد آسیب‌دیده بخشی از مسافران را نیز ترمیم کند.

در شرایطی که دو آمار متفاوت درباره یک موضوع واحد مطرح می‌شود، شفافیت تنها راه پایان دادن به سردرگمی مسافران و مشخص شدن ابعاد واقعی مطالبات باقی‌مانده است؛ مطالباتی که هنوز برای بخشی از مردم تعیین تکلیف نشده و همچنان به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسافران صنعت هوایی کشور تبدیل شده است.