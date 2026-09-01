دهقان: افزایش پروازهای عبوری از آسمان ایران؛ رادارهای جدید در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از افزایش پروازهای عبوری از فضای کشور و اجرای اقدامات لازم برای ارتقای ظرفیت فضای پروازی ایران خبر داد و گفت: بخشی از تجهیزات کمکناوبری برخی فرودگاهها در جریان جنگ آسیب دید که تجهیزات آسیبدیده در تعدادی از فرودگاهها در طول جنگ تعمیر شد.
وی افزود: برای فرودگاههایی که تجهیزات کمکناوبری آنها آسیب جدی دیده بود نیز با استفاده از روشهای جایگزین، طرحهای پروازی جدید تدوین و اجرا شد.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها بیان کرد: همزمان با اجرای این طرحها، دیدگاهها و نظرات سازمان هواپیمایی کشوری نیز دریافت شده و اقدامات لازم برای خرید و ورود چند دستگاه رادار به کشور در حال انجام است، زیرساختها و عملیات آمادهسازی محل نصب این تجهیزات در حال اجراست تا پس از ورود رادارها، در کوتاهترین زمان ممکن وارد چرخه عملیاتی شوند.
وی با تأکید بر اولویت ارتقای ایمنی و افزایش ظرفیت فضای پروازی کشور اظهار کرد: خرید تجهیزات و آمادهسازی فضای پروازی در شرایط فعلی از اولویتهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران است، تجهیزات جدید میتوانند به افزایش ظرفیت فضای پروازی و ایجاد مسیرها و ظرفیتهای جدید در فضای هوایی کشور کمک کنند.
دهقان ادامه داد: در حال حاضر کل فضای کشور تحت کنترل است و تجهیزات جدیدی که در حال ورود و نصب هستند، زمینه افزایش ظرفیت فضای پروازی ایران را فراهم خواهند کرد.
افزایش اعتماد ایرلاینهای خارجی به ایمنی آسمان ایران
وی همچنین از افزایش اعتماد شرکتهای هواپیمایی خارجی به خدمات کنترل ترافیک هوایی ایران خبر داد و یادآور شد: برخی شرکتهای خارجی اطمینان یافتهاند که خدمات کنترل ترافیک هوایی در فضای جمهوری اسلامی ایران ایمن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تعداد پروازهای عبوری از فضای کشور روزانه در حال افزایش است.
دهقان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم همکاری و همافزایی میان مجموعههای مرتبط، روند افزایش پروازهای عبوری و توسعه ظرفیتهای پروازی کشور ادامه پیدا کند.
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