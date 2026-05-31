وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در قم؛ بیشینه دما امروز و فردا ۳۶ درجه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان قم در امروز با آسمانی صاف تا کمی ابری همراه خواهد بود. با این حال، در ساعات مختلف روز افزایش سرعت باد پیش‌بینی شده و همین موضوع می‌تواند در برخی مناطق، به‌ویژه نواحی مستعد، زمینه خیزش گردوخاک را فراهم کند. در چنین شرایطی، افت کیفیت هوا و کاهش دید افقی در جاده‌های برون‌شهری دور از انتظار نیست و لازم است رانندگان و گروه‌های حساس به آلودگی هوا، ملاحظات لازم را رعایت کنند.



جهت غالب باد در امروز شمال‌غربی اعلام شده و سرعت آن در بازه ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت برآورد می‌شود؛ سرعتی که می‌تواند به شکل تندبادهای مقطعی نیز خود را نشان دهد. از نظر دمایی نیز کمینه دمای امروز حدود ۲۲ درجه سانتی‌گراد و بیشینه دما ۳۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است؛ بنابراین روند کلی دما در محدوده گرم تابستانه باقی می‌ماند.



برای روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ نیز الگوی کلی هوا تغییر محسوسی نخواهد داشت و آسمان قم صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود. با این وجود، در برخی ساعات دوشنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ می‌دهد و در مناطق مستعد، احتمال وقوع گردوخاک همچنان وجود دارد. تغییر اصلی در این روز، چرخش جهت باد به سمت غربی است که می‌تواند جابه‌جایی توده‌های گردوغبار را در بخش‌هایی از استان تشدید کند.



سرعت باد در روز دوشنبه بین ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت برآورد شده است. کمینه دمای دوشنبه حدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد و بیشینه دما همچنان ۳۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود که نشان‌دهنده تداوم هوای گرم در استان است.



گزارش دمایی ۲۴ ساعت گذشته استان قم نیز حاکی از تفاوت محسوس دما در نقاط مختلف استان است؛ به‌طوری‌که دستجرد با ثبت ۲۱ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه را تجربه کرده و جمکران با ثبت ۴۳ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین بعدازظهر استان قم را به نام خود ثبت کرده است. این اختلاف دمایی می‌تواند با افزایش سرعت باد و جابه‌جایی هوا در ساعات مختلف روز، نوسانات دمایی و گردوخاک را در برخی مناطق تشدید کند.