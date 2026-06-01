به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمی بررسی دغدغه‌های دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه نظری در خصوص ارزشیابی و امتحانات دروس نهایی با حضور رسول شیدایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان برگزار شد.

شیدایی در این نشست با اشاره به شرایط فعلی و اهمیت زیست‌بوم جدید در برگزاری آزمون‌ها اظهار کرد: موضوع تاثیر نمرات دروس نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در سنجش و پذیرش دانشجو (کنکور سراسری)، مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و طبیعتاً هرگونه تغییر در این روند، نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری مجدد در همان شورا خواهد بود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی دستگاه تعلیم و تربیت، اجرای دقیق قوانین همگام با درک شرایط و رفع دغدغه‌های دانش‌آموزان و اولیای آنها است، افزود: مجموعه آموزش و پرورش استان تلاش می‌کند با تدوین و ارسال پیشنهادهای کارشناسی‌شده و سازنده به وزارت آموزش و پرورش و مراجع ذی‌صلاح، مسیر را برای بهبود شرایط تحصیلی و کاهش استرس دانش‌آموزان هموارتر سازد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان همچنین از تمهیدات ویژه برای ایام امتحانات خبر داد و تصریح کرد: به‌منظور آمادگی هرچه بیشتر دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری کلاس‌های رفع اشکال به صورت حضوری و غیرحضوری انجام شده است که جزئیات و زمان‌بندی آن به‌زودی به اطلاع دانش‌آموزان خواهد رسید.

شیدایی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به تحرکات رسانه‌ای بدخواهان نظام، خطاب به خانواده‌ها گفت: در این ایام حساس، جریان‌های معاند تلاش می‌کنند تا با سوءاستفاده از احساسات پاک دانش‌آموزان و پنهان شدن در پشت نقاب مطالبات آموزشی، آرامش روانی و تحصیلی آنها را هدف قرار دهند.

وی تاکید کرد: به‌عنوان خادم نظام تعلیم و تربیت استان، از تمامی اولیای گرامی تقاضا دارم با رویکردی هوشمندانه و تربیتی با مسائل برخورد کنند و ایجاد فضای گفت‌وگو در خانه، شنیدن دغدغه‌های فرزندان و فراهم آوردن محیطی سرشار از آرامش و منطق، خنثی‌کننده این توطئه‌ها خواهد بود و به آینده‌سازان ایران اسلامی کمک می‌کند تا مسیر رشد علمی خود را با اطمینان سپری کنند.

در پایان این نشست و پس از طرح دیدگاه‌ها، نظرات و دغدغه‌های دانش‌آموزان، مقرر شد مجموعه‌ای از پیشنهادهای مدون در راستای بهبود فرآیند ارزشیابی دروس نهایی از سوی استان همدان به وزارت آموزش و پرورش ارسال شود.