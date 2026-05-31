۵۹ پرونده تخلف صنفی در یک هفته در کاشان تشکیل شد

مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برگزاری مستمر جلسات کارگروه تنظیم بازار و همکاری دستگاه‌های نظارتی و صنفی، ذخیره کالاهای اساسی کاشان برای سه ماه آینده تأمین شده و در یک هفته گذشته نیز ۵۹ پرونده تخلف صنفی از جمله گرانفروشی و احتکار تشکیل شده است.



وی با اشاره به دغدغه شهروندان درباره وضعیت بازار و قیمت‌ها ابراز کرد: با وجود شرایط ویژه کشور و آثار طبیعی فشارهای بیرونی بر زنجیره تأمین، مدیریت بازار با جدیت در دستور کار قرار دارد.

فرماندار کاشان تصریح کرد: جلسات کارگروه تنظیم بازار به صورت هفتگی در فرمانداری برگزار و با مشارکت اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، تعزیرات حکومتی، صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مسئول، وضعیت توزیع و قیمت اقلام به شکل مستمر رصد می‌گردد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ذخایر ضروری برای سه ماه آینده پیش‌بینی و تأمین شده است. همچنین برخورد با تخلفات صنفی بدون اغماض دنبال می‌شود و طی هفته گذشته ۵۹ پرونده در حوزه‌هایی مانند گرانفروشی و احتکار تشکیل و در مسیر رسیدگی قرار گرفته است.

راعی بر ضرورت تداوم نظارت‌ها، جلوگیری از التهاب بازار و حفظ آرامش عمومی تأکید کرد و از شهروندان خواست گزارش‌های مردمی درباره تخلفات را از مسیرهای قانونی به دستگاه‌های مسئول اعلام کنند.