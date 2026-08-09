به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خلجی با تاکید بر ضرورت حفظ و صیانت از دانش بومی و مهارت‌های سنتی در صنعت فرش دستباف، اظهار کرد: قالی حسین‌آباد شاملو به دلیل برخورداری از ویژگی‌های منحصربه‌فرد در حوزه نقوش، پیشینه تاریخی و هویت بصری اصیل از جایگاه ممتازی در میان دست‌بافته‌های سنتی استان همدان برخوردار است و ثبت آن در فهرست میراث ناملموس کشور در دستور کار کارشناسی قرار گرفت.

وی با اشاره به فرآیند دقیق تدوین این پرونده افزود: مطالعات تخصصی و بازدیدهای میدانی متعددی در این زمینه صورت گرفت و پس از بررسی ابعاد مختلف این هنر سنتی، پیش‌نویس پرونده به همراه مستندات، تصاویر و اطلاعات پژوهشی لازم برای ارائه به کمیته ملی ثبت آماده و نهایی شده است.

معاون صنایع‌دستی میراث‌ فرهنگی استان همدان ثبت ملی مهارت‌های بافت را گامی راهبردی در راستای پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس دانست و تصریح کرد: این اقدام زمینه را برای حفاظت از اصالت‌ها، انتقال صحیح دانش بومی به نسل‌های آینده و تقویت جایگاه هنر-صنعت قالیبافی فراهم می‌کند.

وی با یادآوری ظرفیت‌های کم‌نظیر همدان در حوزه فرش دستبافت خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اقدامات موثری برای شناسایی، مستندسازی و ثبت میراث ناملموس مرتبط با این هنر اصیل انجام شده است.

خلجی در پایان بیان کرد: امیدواریم تایید نهایی پرونده مهارت بافت قالی حسین‌آباد شاملو در کمیته ملی ثبت ضمن افزایش شمار میراث ناملموس ثبت‌شده در حوزه قالیبافی گام مهم دیگری در راستای احیا و معرفی بیش‌ازپیش ظرفیت‌های هنر-صنعت فرش این استان برداشته شود.