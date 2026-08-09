به گزارش خبرگزاری مهر، محمود فتحی با اشاره به برنامههای جهاد کشاورزی در راستای مدیریت منابع آبی اظهار کرد: امسال ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی کبودراهنگ به کشت خیار بوتهای اختصاص یافته که این میزان نسبت به سال گذشته از کاهش ۲۰ درصدی برخوردار است.
وی با تاکید بر اهمیت استفاده بهینه از منابع آب در شرایط اقلیمی کنونی، افزود: با هدف صرفهجویی در مصرف آب تمامی مزارع خیار شهرستان کبودراهنگ زیر پوشش سامانههای آبیاری قطرهای و نوار تیپ قرار گرفتهاند تا علاوه بر مدیریت مصرف، بهرهوری تولید نیز افزایش یابد.
مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ کشت خیار را اقدامی موثر در راستای مولدسازی خانوارهای روستایی عنوان کرد و افزود: این محصول نقش پررنگی در معیشت روستاییان دارد، بهطوری که فرآیند کاشت تا برداشت آن فرصتهای شغلی مستقیمی برای اعضای خانوادههای روستایی ایجاد کرده است.
فتحی با بیان اینکه متوسط عملکرد برداشت خیار در این شهرستان حدود ۴۰ تن در هر هکتار است، تصریح کرد: محصولات برداشتشده علاوه بر تأمین نیاز بازار بهصورت تازهخوری، بخشی از زنجیره تأمین واحدهای فرآوری نیز محسوب میشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیرات اشتغالزایی این محصول اشاره کرد و گفت: برای عملیات کاشت و برداشت هر هکتار خیار برای ۲۵ نفر اشتغال فصلی ایجاد میشود که این امر محرک مهمی در رونق اقتصادی روستاهای شهرستان به شمار میآید.
مدیر جهاد کشاورزی کبودراهنگ در پایان خاطرنشان کرد: برداشت خیار از مزارع کبودراهنگ از اوایل مردادماه آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود در پایان فصل برداشت بیش از ۱۰ هزار تن محصول از مزارع این شهرستان روانه بازار شود.
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