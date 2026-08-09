به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی صبح یکشنبه در نطق میان‌دستور دویست‌وبیست‌ودومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با تسلیت ایام سوگواری پایان ماه صفر، به حادثه تلخ تصادف زائران اصفهانی در مسیر بازگشت از کربلا اشاره کرد و گفت: متأسفانه در روزهای گذشته در جریان حادثه‌ای ناگوار برای تعدادی از شهروندان اصفهانی قرار گرفتیم که در این مسیر به فیض شهادت نائل شدند. در میان این عزیزان، سرکار خانم اشجع از بانوان فرهیخته و فعالان حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی حضور داشتند که فقدان ایشان و دیگر زائران پرکشیده، آسیب بزرگی به فعالیت‌های فرهنگی محلات و مراکز حوزه بانوان اصفهان وارد خواهد کرد.

فشار جاده‌ای باید از دوش اربعین برداشته شود

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان با قدردانی از موکب‌داران، خادمان، نهادهای مردمی و هیئت‌های مذهبی در برپایی حماسه اربعین حسینی تصریح کرد: با وجود برطرف شدن بسیاری از کاستی‌های سال‌های گذشته، حمل‌ونقل همچنان مسئله اول و بحران اصلی اربعین است. این چالش خود را در سه حوزه تأمین ناوگان، هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده به زائران و حوادث تلخ جاده‌ای نشان می‌دهد که نمونه بارز آن تصادف اخیر زائران اصفهانی بود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم آغاز برنامه‌ریزی‌های اربعین سال آینده از همین امروز، تصریح کرد: حل این مشکل در گرو تغییر ریل سیاست‌گذاری حمل‌ونقلی و حرکت به سمت مُدهای انبوه‌بر، به‌ویژه توسعه حمل‌ونقل ریلی در سطح ملی است. اگر سهم قطار و ناوگان انبوه‌بر در جابه‌جایی زائران افزایش یابد، علاوه بر کاهش چشمگیر حوادث جاده‌ای و تلفات انسانی، هزینه‌های سفر زائران نیز تعدیل شده و بار ترافیکی سنگین مرزها کنترل می‌شود.

قربانی آموزش مستمر خادمان و زائران را حلقه مفقوده دیگر این بخش دانست و افزود: بسیاری از گره‌ها و مشکلات اجرایی ناشی از ضعف آموزش است. دستورالعمل‌ها، الزامات سفر و بایدها و نبایدهای حرکت عظیمی مانند اربعین باید به صورت دائمی، تصویری، مکتوب و در دسترس ارائه شود تا زائران با امنیت و انضباط بیشتری این سفر تمدن‌ساز را سپری کنند.

سایه تبعیض بر مراکز رفاهی شهرداری؛ کارگران باید در اولویت باشند

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از نطق خود به موضوع توزیع امکانات رفاهی و اقامتی در مجموعه مدیریت شهری اصفهان پرداخت و با لحنی انتقادی خواستار شفاف‌سازی در این حوزه شد. وی از نماینده شهردار اصفهان درخواست کرد تا ضرورت ساماندهی سریع این مراکز را به مدیریت شهری ابلاغ کرده و پاسخ مکتوب آن را به شورا ارائه دهد.

قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مراکز رفاهی شهرداری اصفهان در داخل و خارج استان باید مدیریت یکپارچه داشته باشند، تأکید کرد: این مراکز متعلق به تمامی بدنه شهرداری است و باید سطح خدمات آن‌ها یکسان‌سازی شود. عدالت حکم می‌کند که کارگران زحمت‌کش شهرداری نیز همانند مدیران و کارمندان، به شکلی منصفانه، شفاف و در زمان‌های مناسب از این امکانات بهره‌مند شوند.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان خواستار ارائه لیست کامل و شفاف از تمامی ویلاها، مراکز اقامتی و تفریحی شهرداری اصفهان به شورای شهر شد و خاطرنشان کرد: این اماکن سرمایه عمومی شهرداری هستند. با تجمیع مدیریت این مراکز و حذف هزینه‌های موازی و غیرضروری، می‌توان هزینه تمام‌شده استفاده از این مراکز را برای پرسنل کاهش داد و بستر توزیع عادلانه خدمات رفاهی را در راستای تکریم کارگران فراهم کرد.