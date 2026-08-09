به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی صبح امروز یکشنبه در حاشیه نشست بررسی مسائل و مشکلات مجموعه گردشگری، طبیعی و حفاظتی «بام خرمآباد» گزارشی از وضعیت موجود، ظرفیتها و مشکلات مجموعه بام خرمآباد ارائه کرد و بر ضرورت توجه ویژه به این مجموعه بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم طبیعی، گردشگری و زیستمحیطی استان تأکید کرد.
لزوم توسعه زیرساختها در مجموعه گردشگری «بام خرمآباد»
وی با بیان اینکه ساماندهی و حفاظت از بام خرمآباد نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاههای مرتبط است، گفت: حفاظت و نگهداری از این مجموعه صرفاً بر عهده یک دستگاه نیست و استمرار حیات، توسعه و بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای بام خرمآباد، مستلزم اتخاذ رویکردی بینبخشی و مسئولیتپذیری همه دستگاههای اجرایی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان همچنین بر ضرورت توسعه زیرساختها، ارتقای خدماترسانی، بهبود وضعیت حفاظتی و فراهمکردن شرایط مناسب برای استفاده شهروندان و گردشگران از ظرفیتهای مجموعه بام خرمآباد تأکید کرد.
نجفی در ادامه با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی حاضر در نشست به بیان دیدگاهها و بررسی مشکلات موجود پرداختند و در نهایت مجموعهای از اقدامات برای رفع مسائل و بهبود شرایط بام خرمآباد به تصویب رسید.
وعده دستگاهها برای تأمین آب و برق مجموعه
وی عنوان کرد: بر اساس مصوبات این نشست، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان موظف شد نسبت به تأمین و پیشبینی اعتبارات موردنیاز مجموعه اقدام کند.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، افزود: همچنین شرکت آبوفاضلاب استان متعهد شد مشکل چاه عمیق جنب مجموعه باغوحش را رفع و نسبت به تعیین تکلیف و بهبود وضعیت تأمین آب منطقه اقدام کند.
نجفی، بیان داشت: شرکت توزیع نیروی برق استان نیز مکلف شد نسبت به تأمین و تقویت روشنایی مجموعه بام، نصب و اصلاح شبکههای برق موردنیاز و رفع مشکلات روشنایی برجهای نوری اقدام کند.
نصب نیوجرسیهای حفاظتی
وی با بیان اینکه در بخش خدمات شهری نیز شهرداری خرمآباد متعهد شد دو دستگاه تانکر آبرسانی برای تأمین آب موردنیاز فضای سبز و کمک به نگهداری مجموعه در اختیار بام خرمآباد قرار دهد، گفت: تأمین سطلهای زباله و همکاری در جمعآوری مستمر پسماندهای موجود در مجموعه نیز از دیگر تعهدات شهرداری خرمآباد در این نشست بود.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، افزود: همچنین اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان موظف شد نسبت به لکهگیری و بهسازی معابر، نصب نیوجرسیهای حفاظتی و تابلوهای هشداردهنده و ایمنی در محدوده بام خرمآباد اقدام کند.
تأمین امنیت مجموعه با راهاندازی پاسگاه حفاظتی
نجفی، گفت: در حوزه امنیت و حفاظت نیز مقرر شد فرماندهی انتظامی استان لرستان نسبت به احداث و راهاندازی پاسگاه حفاظتی در مجموعه بام و استقرار گشتهای ثابت و سیار باهدف ارتقای امنیت، پیشگیری از تخلفات و تقویت حفاظت از عرصههای طبیعی اقدام کند.
وی یادآور شد: در این نشست بر تسریع در اجرای مصوبات، تعیین مسئول هر اقدام و پیگیری مستمر روند اجرای تعهدات دستگاههای اجرایی تأکید شد.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، تأکید کرد: اجرای این مصوبات باهدف ارتقای وضعیت حفاظتی، خدماتی، رفاهی و زیرساختی بام خرمآباد و استفاده مطلوبتر از ظرفیتهای طبیعی و گردشگری این مجموعه در دستور کار دستگاههای اجرایی استان قرار گرفته است.
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