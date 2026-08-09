به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش به مناسبت ۱۷ مردادماه روز خبرنگار، با حضور در خانه مطبوعات استان قم، ضمن دیدار و گفت‌وگو با جمعی از اعضای این مجموعه، این مناسبت را به خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در مسیر اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و انعکاس مسائل و مطالبات مردم قدردانی کرد.



وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و رسانه، تلاش خبرنگاران را در پیگیری مسائل جامعه و انتقال مطالبات مردم به مسئولان حائز اهمیت دانست و بر ضرورت توجه به دغدغه‌ها و مسائل حرفه‌ای فعالان رسانه‌ای تأکید کرد.



در این دیدار، اعضای خانه مطبوعات استان قم ضمن طرح برخی مطالبات و دغدغه‌های خبرنگاران، بر ضرورت تقویت حمایت‌های اجرایی و فراهم شدن زمینه‌های مناسب برای فعالیت حرفه‌ای اصحاب رسانه تأکید کردند.



یکی از موضوعات اصلی مطرح شده در این نشست، مسئله مسکن خبرنگاران بود که با توجه به اهمیت آن برای این قشر، موضوع به‌صورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر مسائل موجود، نشستی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان قم برگزار شود.



مسکن خبرنگاران را تخصصی پیگیری می‌کنیم



روانبخش در جریان این نشست بر ضرورت دنبال کردن موضوع مسکن خبرنگاران تأکید کرد و مقرر شد جلسه‌ای با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان قم تشکیل شود تا مشکلات و مسائل مرتبط با این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود دنبال شود.



پیگیری موضوع مسکن خبرنگاران در حالی در این نشست مورد تأکید قرار گرفت که اعضای خانه مطبوعات استان قم، این مسئله را از جمله مطالبات مهم و اساسی فعالان رسانه‌ای عنوان کردند و بر ضرورت رسیدگی مسئولان مرتبط به آن تأکید داشتند.



در ادامه این دیدار، موضوع دیگری از دغدغه‌های خبرنگاران یعنی تأمین و بهسازی تجهیزات حرفه‌ای مورد نیاز برای فعالیت رسانه‌ای نیز مطرح شد.



در این بخش، بر ضرورت حمایت از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای برای تأمین و نوسازی ابزار و تجهیزات کاری تأکید شد و مسائل مرتبط با هزینه‌های تهیه وسایل مورد نیاز حرفه خبرنگاری و عکاسی مورد توجه قرار گرفت.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در همین راستا، طی تماسی با معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، موضوع مطالبات خبرنگاران در زمینه تجهیزات حرفه‌ای را مطرح کرد.



روانبخش در این تماس، بر ضرورت حمایت از خبرنگاران و عکاسان و فراهم شدن امکان استفاده آنان از تسهیلات برای بهسازی و نوسازی تجهیزات مورد نیاز تأکید کرد و خواستار پیگیری این موضوع شد.



موضوع تجهیزات حرفه‌ای از جمله دیگر محورهای مطرح شده در دیدار نماینده مردم قم در مجلس با اعضای خانه مطبوعات استان بود و بر لزوم توجه به نیازهای کاری فعالان رسانه‌ای در این زمینه تأکید شد.



همچنین در این دیدار، از خدمات و تلاش‌های خبرنگاران و مجموعه فعالان رسانه‌ای استان قم در حوزه اطلاع‌رسانی و انعکاس مسائل جامعه تقدیر شد و بر اهمیت نقش رسانه‌ها در پیگیری مطالبات مردم تأکید شد.

