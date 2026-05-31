تولید ۶۰ هزار تن گوشت مرغ در گلستان طی سه ماه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نظری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح وضعیت تولیدات صنعت طیور گلستان اظهار کرد: پس از اجرای سیاست آزادسازی ارز و افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان این بخش تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی بود که در مقاطعی فشار زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرد.

وی افزود: افزایش هزینه‌های تولید به ویژه در صنعت مرغداری، نگرانی‌هایی درباره کاهش تولید ایجاد کرده بود، اما با حمایت‌های دولت و اجرای طرح‌های پشتیبانی مالی، بخش عمده‌ای از این مشکلات مدیریت شد و روند تولید به شرایط عادی بازگشت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: در این راستا، طرح‌های اعتباری بانک کشاورزی از جمله طرح «پالیز» نقش مؤثری در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ایفا کرد و مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفت.

نظری با اشاره به عملکرد سه ماهه اخیر صنعت طیور استان گفت: طی این مدت، واحدهای مرغداری گلستان ۱۳۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام دادند که نشان‌دهنده پویایی و استمرار تولید در استان است.

وی افزود: در همین بازه زمانی بیش از ۳۳ میلیون قطعه مرغ زنده به کشتارگاه‌های استان حمل شد که از محل آن حدود ۶۰ هزار تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شد.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از این میزان تولید در داخل استان مصرف شده و ۸۰ درصد باقی‌مانده برای تأمین نیاز بازار تهران و سایر استان‌های کشور ارسال شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به حمایت‌های انجام شده از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: طی سه ماه گذشته حدود ۲.۳ همت تسهیلات و اعتبارات از طریق بانک کشاورزی در اختیار فعالان این بخش قرار گرفت که نقش مهمی در حفظ روند تولید داشت.

وی همچنین از انعقاد هفت فقره قرارداد با شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد و گفت: در قالب این قراردادها، یک میلیون و ۳۸۳ هزار قطعه مرغ تحت پوشش قرار گرفت و بخشی از تولیدات استان نیز در قالب خرید حمایتی مدیریت شد.

نظری درباره تأمین نهاده‌های دامی نیز اظهار کرد: در این مدت حدود ۱۳۸ هزار تن ذرت و ۷۱ هزار تن کنجاله سویا از طریق سامانه بازارگاه تأمین و توسط تولیدکنندگان خریداری شد. همچنین بیش از ۱۲ هزار تن دیگر از نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت.

وی در ادامه به ظرفیت واحدهای مرغ مادر استان اشاره کرد و گفت: طی سه ماه گذشته بیش از ۴۱ میلیون عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار در واحدهای مرغ مادر گلستان تولید شد که از این میزان حدود ۳۳ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه تولید و برای استفاده در واحدهای پرورشی داخل و خارج استان روانه بازار شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان تأکید کرد: استمرار حمایت‌های مالی، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و برنامه‌ریزی مناسب در حوزه تولید، موجب شد صنعت طیور گلستان در ماه‌های اخیر بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهد و نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.