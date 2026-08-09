اجرای عملیات بهسازی آسفالت در ۱۶۸ کیلومتر از مسیرهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دشتیزاده اظهار کرد: طی چهار ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۱۶۸ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان بهسازی و روکش آسفالت شده است.
سرپرست معاونت راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع عملیات اجراشده، ۵۳ کیلومتر مربوط به محورهای شریانی است که ۴۵ کیلومتر آن به صورت پیمانی و ۸ کیلومتر به صورت امانی اجرا شده است.
وی ادامه داد: در محورهای فرعی نیز ۶۹ کیلومتر عملیات بهسازی و روکش آسفالت انجام شده که از این میزان، ۶۲ کیلومتر به صورت پیمانی و ۷ کیلومتر به صورت امانی اجرا شده است.
دشتیزاده خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه راههای روستایی، ۴۶ کیلومتر از راههای استان بهسازی و روکش آسفالت شده که ۳۰ کیلومتر آن به صورت پیمانی و ۱۶ کیلومتر به صورت امانی به اجرا درآمده است.
وی با تأکید بر اهمیت نگهداری و ارتقای کیفیت شبکه راههای استان گفت: اجرای این پروژهها نقش مؤثری در افزایش ایمنی کاربران جادهای، بهبود کیفیت تردد، کاهش هزینههای استهلاک و نگهداری وسایل نقلیه و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان و ساکنان مناطق روستایی دارد.
سرپرست معاونت راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه راههای استان در شبکه حملونقل کشور افزود: کریدورهای شرق و جنوب شرق کشور به دلیل نقش مهم در جابهجایی کالا، ترانزیت بینالمللی و برقراری ارتباط بنادر جنوبی با استانهای مرکزی و شمالی، از اهمیت ویژهای برخوردار هستند و نگهداری مستمر و ارتقای سطح ایمنی این محورها از اولویتهای مهم راهداری استان به شمار میرود.
دشتیزاده تصریح کرد: استقرار مستمر اکیپهای راهداری در محورهای مواصلاتی استان و اجرای طرحهای بهسازی و روکش آسفالت، ضمن کاهش مخاطرات احتمالی، موجب افزایش ایمنی تردد و ارتقای سطح خدمترسانی به رانندگان و مسافران خواهد شد.
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