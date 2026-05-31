به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تقویت ارتباط مستقیم پلیس با مردم و رسیدگی به مطالبات شهروندان، جلسه ارتباط مردمی فرمانده انتظامی استان کردستان در دفتر نظارت همگانی پلیس برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام فرماندهی انتظامی استان، این دیدار مردمی از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۱ خردادماه با حضور سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی کردستان و جمعی از معاونان، رؤسای پلیس و مسئولان انتظامی استان برگزار خواهد شد.

در این برنامه، شهروندان می‌توانند مسائل، درخواست‌ها، پیشنهادها و مطالبات خود در حوزه‌های مختلف انتظامی را به‌صورت مستقیم با فرمانده انتظامی استان و مسئولان مربوطه مطرح کرده و پاسخ لازم را دریافت کنند.

علاقه‌مندان برای دریافت نوبت و حضور در این دیدار می‌توانند به دفتر نظارت همگانی پلیس کردستان واقع در خیابان فلسطین (ژاندارمری سابق)، روبه‌روی فرمانداری، جنب کلانتری ۱۳ مراجعه کرده یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۷ هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.