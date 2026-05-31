مصطفی نخعی در گفتگو با مهر با اشاره به مطالبه اصلی اهالی برخی روستاهای نهبندان درباره روکش آسفالت جادهها اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و تخصیص اعتبارات لازم، بخش عمده این پروژه اجرا شده و مابقی هم در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای پروژه آبرسانی عشایری خواجه منجیکو در سه فاز افزود: این طرح یکی از بزرگترین پروژههای آبرسانی عشایری کشور است که فاز چهارم آن دیروز، نهم خردادماه، کلنگزنی شد.
نخعی ادامه داد: با هماهنگی انجامشده با مسئولان امور عشایری کشور، روند اجرای آن تسریع خواهد شد تا تمامی محلات عشایری و روستایی منطقه از مزایای آن بهرهمند شوند.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره مشکل آبرسانی روستای خواجه دوچاهی گفت: برای رفع این مشکل، برنامهریزی لازم جهت برقرسانی به چاه آب این روستا در دستور کار قرار گرفته تا هرچه سریعتر عملیات آبرسانی تکمیل شود.
نخعی با اشاره به طرح ساماندهی تجارت مرزی (کولبری) افزود: این طرح در مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از مرزنشینان تصویب شده و با پیگیریهای انجامشده، خراسان جنوبی نیز به آن اضافه شده است، اما در مرحله اجرا همچنان نیازمند تسریع و رفع برخی مشکلات است.
وی تأکید کرد: ضروری است با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان، روند اجرای این طرح هرچه سریعتر تکمیل شود تا مردم مرزنشین از مزایای آن برخوردار شوند.
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