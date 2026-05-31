رحمان نیا: هوای استان زنجان خنک می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روزآینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی شده است که از بعدازظهر با وزش باد همراه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق استان سرعت وزش باد به آستانه نسبتا شدید هم خواهد رسید،ابراز کرد: با توجه به وقوع وزش باد شدید شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از بارش باران محلی و پراکنده خبر داد و گفت: بارش ها محسوس‌ نخواهد بود.

رحمان نیا از خنک شدن هوای استان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: دمای شهر زنجان هم اکنون ۱۹ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت هوا خنک تر شده است.