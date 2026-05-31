مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌ها و مدل‌های جوی، تا عصر روز سه‌شنبه شرایط جوی در استان نسبتاً پایدار بوده و آسمانی آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از عصر و شب سه‌شنبه به تدریج با نفوذ زبانه‌های سامانه پرفشار به منطقه، بر میزان ابرها افزوده خواهد شد و در برخی نقاط استان بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد.

اصحابی ادامه داد: با استقرار این شرایط، جو استان تا پایان هفته جاری ناپایدار خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و تغییرات جوی مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی گلستان از شهروندان خواست با توجه به تغییرات پیش‌بینی شده، اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی را برای آگاهی از آخرین وضعیت جوی استان دنبال کنند.