به گزارش خبرگزاری مهر، «جامانده از جنگ»، نوشته نجات غیبیپور حاجیور در ۱۲۲ صفحه و با شمارگان ۲۶۰ نسخه توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.
این مجموعه روایت درد و رنج و ایستادگی و شهامت و شهادت است؛ رنج های سرزمینی است که زخم روی زخم تحمل نموده، اما استوار از میان تلاطمهای ناهمگون گذر کرد تا به شهریور ۱۳۵۹ رسید. روایتهایی است از هشت سال جنگ که رنج مهاجرت، نبود امکانات، حملههای پی در پی، شهادت فرماندهان، کشتار مردمان بیگناه، شیمیاییهای بیامان شهرها و روستاها، تلاش برای سرقت تاریخ و تحریف آن، خیانتها و زخمهای آشنا، مرگ خوشبختیهای و عاشقانهها...
قصههای دقیق، ساده و پر از غم تصویری است از مصیبت مردمانی که با ایستادگی و مقاومت سپر بلا گشته بودند و آوارگی و مهاجرت به اقصی نقاط مختلف کشور و زنانی که به امید بازگشت کلیدهای خانههایشان را در جیب لباسهای مندرس نگه داشته بودند. روایتهایی است از رزمندگان دلیر و جوانان شجاع که برای دفاع از کیان این مرز و بوم پای جای پای خطشکنان میگذاشتند و برای دفاع از حیثیت و اعتبار این سرزمین در خون خود میغلتیدند.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«نامه را یکی از بچه های گردان امام سجاد از اهواز پای کمپرسی به ما رسانده بود.
ادامه تلخیهای پدرم...
پسرم دو هفته قبل در شوشتر مهمان حاج حسین بقالیان بودم، تلویزیون عراق تا صبح اسیر و شهید هم قد و قوارهات را نشان میداد. کجا هستی؟
نه پای رفتن دارم که بدون تو به ییلاق بروم و نه جای ماندن. فیلم عراق مرا سرگردان کرده نمیدانم به کوهرنگ بروم یا نه...»
این کتاب با شمارگان ۲۶۰ نسخه و بهای ۱۴۵هزارتومان منتشر شده است.
