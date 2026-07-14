به گزارش خبرگزاری مهر، «پرواز قناری»، نوشته محمدرضا رهسپار(کاشانی) در ۸۸ صفحه و با شمارگان ۲۶۰ نسخه توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.

پرواز قناری برش هایی از زندگی معلم شهید مرتضی شیرازی است که توسط مادر و همکلاسی ها و همرزمان مرتضی روایت شده است.

مرتضی شیرازی متولد پیشوا است. جوانی شاداب و پر جنب و جوش و از عشق و علاقه ای که به جبهه و رزمندگان داشت؛ از همان ابتدای نوجوانی وارد بسیج شد و سرانجام به شهادت رسید.

مرتضی ۹ سال مفقود بود و پس از آن در سال ۷۴ پیکر مطهر وی به شهرش بازگشت و در کنار بقعه مبارک امام زاده جعفر (ع) در خاک آرمید.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

«چند سالی از خبر مفقود شدن مرتضی گذشته بود. نزدیک به ۹ سال! حدود یک ماه قبل از اینکه جنازه مرتضی برگردد نزدیک‌های سحر کنار میدان امام مقابل بانک ملی ایستاده بودم یک مینی بوس نزدیک میدان می‌شد از دور شناختم که مرتضی سرش را از شیشه بیرون آورده بود داد می‌زد: علی! علی! من اومدم دیدی برگشتم من اومدم...»

این کتاب با شمارگان ۲۶۰ نسخه و بهای ۱۳۰هزارتومان منتشر شده است.