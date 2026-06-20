روایتی شاعرانه از ایثار، «بیرون ز خیال» به بازار نشر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، «بیرون ز خیال»؛ نوشته علی داودی جاوید در ۱۸۸ صفحه و با شمارگان ۲۶۰ نسخه توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.
وقتی که میخواهی پرواز کنی باید راه آسمان ها را بلد باشی. باید بتوانی مسیر را بیابی بدون اینکه گم شوی. برای گم نشدن نشانه هایی لازم است؛ ستاره هایی لازم است ستاره هایی که میسوزند تا راه را به تو نشان دهند. باید در این سفر پا را از خیال فراتر بگذاری، آری باید بروی «بیرون زخیال!» شاعران که خود وارث نور و خرد و روشنیاند، در آسمان عشق غوطه میزنند پرواز میکنند و دل را به دریا میسپارند تا راه های آسمان را پیدا کنند. شهدا ستارههای این سفرند، سفری دور از خیال! می سوزند تا پیش پا و چشم تو روشن شود. گم نشوی و از پروانه شدن بسرایی، شهدا شمع محفل بشریتند. کار هر کس نیست با شهیدان همسفر شدن! از شهیدان سرودن توفیق میخواهد، دل صاف و باطن با صفا میخواهد، اصلا باید شهید باشی تا بتوانی از شهدا بگویی!شهیدان را شهیدان میشناسند، کوچه های ایران راههایی منتهی به آسمانند و نام هر شهید ستاره ای است تا راه را گم نکنیم...
«بیرون ز خیال»، حاصل تلاش شاعرانی است که سالهای متمادی در راستای احیای فرهنگ ایثار و شهادت با بال شوق از عشق، از پرواز، از شهید و از عاشورا سرودند.
در بخشی از این کتاب حمید عزیزآبادی میگوید:
شب از عطر تو پرکرده هوا رو
تموم غربت این جادهها رو
تو از یاد شقایقها نمیری
تبرک کرده اسمت کوچهها رو...
این کتاب با شمارگان ۲۶۰ نسخه و بهای ۲۰۰ هزارتومان منتشر شده است.
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