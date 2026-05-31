کمبود مواد اولیه در گلستان برطرف شد؛شتاب در صادرات وترخیص کالا از مرز

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیان‌مهر در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی گلستان با اشاره به آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید در استان اظهار کرد: در هفته‌های اخیر مشکل کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی برطرف شده و این موضوع حاصل هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، تجار و واردکنندگان است.

وی افزود: مدیریت منسجم زنجیره تأمین و تسهیل در فرآیندهای اداری موجب شده است تا واحدهای تولیدی با ثبات بیشتری فعالیت کنند و نگرانی‌ها در حوزه تأمین مواد اولیه تا حد زیادی کاهش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و کاهش بروکراسی اداری، روند صادرات و ترخیص کالا در مرزهای استان با سرعت و سهولت بیشتری در حال انجام است.

کیان‌مهر ادامه داد: تقویت زیرساخت‌های مرزی، تسهیل رویه‌های گمرکی و استفاده از ظرفیت‌های تجاری استان، فرصت مناسبی برای افزایش سهم گلستان در مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و آسیای میانه فراهم کرده است.

وی همچنین از صادرات بیش از هزار تن سیب‌زمینی از استان خبر داد و گفت: این اقدام علاوه بر کمک به تنظیم بازار داخلی، نقش مؤثری در توسعه صادرات محصولات کشاورزی گلستان داشته است.

معاون اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: تأمین پایدار کالاهای اساسی در استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و گلستان با جدیت مسیر توسعه صادرات، رونق تولید و تقویت ارتباطات تجاری با کشورهای منطقه را دنبال می‌کند.