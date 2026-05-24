آزادسازی خرمشهر، نماد پیروزی ملت ایران بر جبهه استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به مناسبت سوم و چهارم خردادماه؛ سالروز آزادسازی خرمشهرقهرمان و روز مقاومت و پایداری ـ روز دزفول بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سوم و چهارم خردادماه، دو برگ زرین و ماندگار در تاریخ پرافتخار ملت ایران اسلامی است؛ روزهایی که روایتگر ایمان، ایثار، مقاومت و پایداری مردمانی است که در سخت‌ترین روزهای تاریخ این سرزمین، با تکیه بر باورهای الهی و روحیه عاشورایی، در برابر دشمنان ایستادند و عزت و استقلال ایران اسلامی را حفظ کردند.

سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان، نماد پیروزی اراده ملت ایران بر جبهه استکبار و تجاوز و جلوه‌ای ماندگار از وحدت، ایمان و حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام است؛ حماسه‌ای که نشان داد ملت ایران در دفاع از میهن، آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی خود هرگز تسلیم نخواهد شد.

چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری ـ روز دزفول، نیز یادآور ایستادگی مردمی است که زیر شدیدترین حملات موشکی و بمباران‌های دشمن بعثی، استوار ماندند و با صبر و استقامت، نام دزفول را به عنوان پایتخت مقاومت ایران اسلامی در تاریخ جاودانه کردند.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ضمن گرامیداشت این مناسبت‌های پرافتخار، یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس، فرماندهان رشید اسلام و در رأس آنان قائد امت، رهبر شهید جهان اسلام، حضرت امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) را گرامی می‌دارد؛ شخصیتی بزرگ که عمر خویش را در مسیر عزت اسلام، دفاع از ملت‌های مظلوم و مقابله با نظام سلطه سپری کرد و مکتب مقاومت را به الگویی ماندگار برای آزادگان جهان تبدیل ساخت.

همچنین یاد کودکان مظلوم میناب و تمامی شهدای بی‌گناهی که در جریان جنگ اخیر و تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران به شهادت رسیدند، در حافظه تاریخی ملت ایران زنده و جاودان خواهد ماند؛ کودکانی که خون پاکشان بار دیگر ماهیت ضد انسانی و جنایتکارانه دشمنان این مرز و بوم را آشکار ساخت.

بی‌تردید، جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های مستقل و آزاده، ادامه همان سیاست‌های خصمانه و سلطه‌طلبانه‌ای است که ملت ایران در دوران دفاع مقدس با آن مقابله کرد. امروز نیز همان روحیه مقاومت و پایداری که در خرمشهر و دزفول متجلی شد، الهام‌بخش ملت ایران در برابر تهدیدها، فشارها و توطئه‌های دشمنان است.در این میان، جنگ رمضان و رخدادهای تلخ و خونبار اخیر، بار دیگر نشان داد که ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت، در برابر هرگونه تجاوز و دشمنی ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بر این باور است که بازخوانی حماسه‌های سوم و چهارم خرداد، نه تنها ادای دین به شهیدان و ایثارگران این سرزمین است، بلکه ضرورتی فرهنگی و تاریخی برای انتقال ارزش‌های مقاومت، وحدت و ایثار به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.خرمشهر و دزفول، دو نماد جاودانه مقاومت ملت ایران‌اند؛ نمادهایی که به جهانیان آموختند ملت ایران در برابر ظلم، تجاوز و استکبار، همواره سرافراز، مقتدر و استوار خواهد ایستاد.