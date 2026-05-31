کشف انبار بزرگ احتکار کود و سم در نکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی داداش تبار اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند محل دپوی غیرمجاز انواع نهاده‌های کشاورزی در یکی از نقاط شهرستان نکا را شناسایی کنند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی، تیمی متشکل از کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی، اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و جهاد کشاورزی به محل اعزام و در بازرسی از انبار مذکور، انواع کود و سموم کشاورزی احتکاری کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با اشاره به ارزش ۳۵ میلیارد ریالی این محموله تصریح کرد: کالاهای مکشوفه به دلیل عدم ثبت در سامانه جامع انبارها و نگهداری غیرقانونی به قصد گران‌فروشی و اختلال در بازار، احتکار محسوب می‌شود.

سرهنگ داداش تبار خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. هدف از این اقدامات، حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان و تنظیم بازار نهاده‌های اساسی بخش کشاورزی است.