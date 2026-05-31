ماینرهای غیرمجاز در امیدیه جمع آوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود دادوند اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر استفاده از دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز در چند مکان از شهرستان امیدیه، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی، به محل های مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنها تعداد ۱۱ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز کشف کردند.
سرهنگ دادوند با بیان اینکه در این راستا پنج متهم دستگیر شدند، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی ماینرهای کشف شده را بالغ بر ۱۰ میلیاردریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.
اهواز - فرمانده انتظامی امیدیه از کشف ۱۱ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز در چند مکان مختلف این شهرستان خبر داد.
