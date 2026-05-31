  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

ماینرهای غیرمجاز در امیدیه جمع آوری شدند

ماینرهای غیرمجاز در امیدیه جمع آوری شدند

اهواز - فرمانده انتظامی امیدیه از کشف ۱۱ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز در چند مکان مختلف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود دادوند اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر استفاده از دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز در چند مکان از شهرستان امیدیه، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی، به محل های مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنها تعداد ۱۱ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز کشف کردند.

سرهنگ دادوند با بیان اینکه در این راستا پنج متهم دستگیر شدند، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی ماینرهای کشف شده را بالغ بر ۱۰ میلیاردریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6845763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها