ماینرهای غیرمجاز در امیدیه جمع آوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود دادوند اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر استفاده از دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز در چند مکان از شهرستان امیدیه، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.



وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی، به محل های مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنها تعداد ۱۱ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز کشف کردند.



سرهنگ دادوند با بیان اینکه در این راستا پنج متهم دستگیر شدند، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی ماینرهای کشف شده را بالغ بر ۱۰ میلیاردریال برآورد کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.