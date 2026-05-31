اعلام برنامه های حرم بانوی کرامت در نیمه دوم دهه امامت و ولایت

حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن نیمه دوم دهه امامت و ولایت، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) میزبان مجموعه‌ای از محافل عبادی، فرهنگی و معارفی خواهد بود که تا جمعه ۱۵ خردادماه در شبستان امام خمینی (ره) ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این برنامه‌ها در قالب مراسم‌های روزانه و هفتگی و با حضور جمعی از اساتید حوزه، خطیبان مذهبی، قاریان و مداحان اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود و بخش‌های مختلفی از جمله سخنرانی‌های معرفتی، قرائت ادعیه، زیارات و محافل قرآنی را در بر می‌گیرد.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) بیان کرد: برنامه‌های بعد از نماز صبح در روزهای شنبه تا چهارشنبه با قرائت سوره مبارکه فتح همراه خواهد بود و در روز پنجشنبه نیز دعای ندبه با نوای حسن حیدرزاده برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در صبح روز جمعه نیز زائران و مجاوران حرم مطهر از سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین احمد لقمانی بهره‌مند خواهند شد و دعای ندبه با نوای علی مالکی‌نژاد قرائت خواهد شد.

حسین‌زاده با اشاره به برنامه‌های قبل از نماز ظهر و عصر گفت: این بخش از مراسم‌ها با محوریت شرح و تبیین آیات قرآن کریم و همچنین قرائت دعای چهاردهم صحیفه سجادیه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این محافل، حجت‌الاسلام محمدصادق کفیل، حجت‌الاسلام محسن آزادی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی هدایت، حجت‌الاسلام محمد صافی، حجت‌الاسلام محمد اسماعیل خورشیدی، حجت‌الاسلام روح‌الله راسل و حجت‌الاسلام ناصر خلج به ایراد سخن خواهند پرداخت.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) خاطرنشان کرد: بخشی از این برنامه‌ها با مداحی ابوالفضل محمدی، حسینی‌تبار، آبیار و محمد ریحانی همراه خواهد بود.

وی همچنین به برنامه‌های بعد از نماز ظهر و عصر اشاره کرد و گفت: قرائت حدیث شریف کساء و زیارات مأثور از مهم‌ترین بخش‌های این محافل است که در روزهای مختلف با نوای عباس محمدی‌پور، عبدالله صادق‌خانی، محمود بذری، ابوالفضل فیض‌الله‌زاده و حسن مالکی‌نژاد برگزار می‌شود.



حسین‌زاده ادامه داد: در روز پنجشنبه نیز زیارت غدیریه امام هادی (ع) با قرائت حجت‌الاسلام خورشیدی برگزار خواهد شد و در روز جمعه نیز زائران از قرائت زیارت آل یاسین با نوای جواد اشعری بهره‌مند می‌شوند.



وی افزود: در ادامه این برنامه، حجت‌الاسلام سید علی‌اکبر محسنی نیز به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.



مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره به برنامه‌های قبل از نماز مغرب و عشاء اظهار کرد: در این بخش از مراسم‌ها نیز جمعی از سخنرانان و مداحان شناخته‌شده حضور خواهند داشت.



وی گفت: بر این اساس، حجت‌الاسلام سید محمد عباس‌پور، حجت‌الاسلام محمدعلی بخشنده، حجت‌الاسلام محمدجواد عصاری، حجت‌الاسلام عبدالله توانا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر ظهیری و حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین صدر در شب‌های مختلف به ایراد سخن خواهند پرداخت و مداحانی همچون وحید خیابانی، سید مهدی کاظمی، سیدحسین ضیایی، روح‌الله برزگار، سید مهدی موسوی و سید جواد موسوی نیز به مرثیه‌سرایی و مدیحه‌سرایی خواهند پرداخت.



حسین‌زاده با بیان اینکه برنامه‌های بعد از نماز مغرب و عشاء از بخش‌های محوری این هفته به شمار می‌رود، افزود: در این محافل حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی ماندگاری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدهادی هدایت، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مؤمنی، آیت‌الله محسن اراکی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید میرهاشم حسینی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی به سخنرانی خواهند پرداخت.



وی ادامه داد: در کنار این برنامه‌ها، مداحانی از جمله مجید دلشادی، حسین اردستانی، محمدجواد احمدی، علی صادقی، سید جواد میرجعفری، سید مهدی میرداماد، رضا ایزدی و سید محسن بنی‌فاطمی نیز در مراسم حضور خواهند داشت.



مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: کرسی تلاوت فاطمی نیز در شب یکشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدهادی هدایت و مداحی حسین اردستانی برگزار خواهد شد.



وی افزود: مراسم دعای توسل شامگاه سه‌شنبه ۱۲ خردادماه پس از نماز عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مؤمنی، قرائت دعا توسط علی صادقی و با حضور هیئت جانبازان استان قم برگزار می‌شود.

حسین‌زاده اظهار کرد: در روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه، زیارت عاشورا پس از نماز صبح با نوای حسن حیدرزاده برگزار می‌شود و دعای کمیل نیز ساعت ۲۰:۱۵ با قرائت رضا ایزدی در شبستان امام خمینی (ره) قرائت خواهد شد.



وی ادامه داد: همچنین زیارت جامعه کبیره در ساعت ۲۱:۳۰ همان شب با قرائت حجت‌الاسلام ناصر شهیدی برگزار می‌شود.



مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) افزود: مراسم دعای کمیل نیمه‌شب جمعه ۱۵ خردادماه از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی علی مهدوی‌نژاد برگزار خواهد شد.



وی در پایان گفت: دعای ندبه صبح جمعه ۱۵ خردادماه از ساعت ۶ صبح با نوای علی مالکی‌نژاد در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می‌شود و این مراسم به صورت زنده از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.