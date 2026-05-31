بازگشت ۳ سکوی پارس جنوبی به مدار تولید گاز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی از روند مطلوب بازیابی ظرفیت تولید و فرآورش گاز در میدان مشترک پارس جنوبی پس از جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: این روند با اتکا به توان فنی متخصصان صنعت نفت، مدیریت یکپارچه تولید و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در حال انجام است، بهگونهای که تاکنون سه سکوی فراساحلی این میدان مشترک به مدار تولید بازگشتهاند.
وی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به برخی تأسیسات پالایشی پارس جنوبی افزود: در پی آسیبدیدگی بخشی از ظرفیت دریافت و فرآورش گاز در نوار ساحلی استان بوشهر، تعدادی از سکوهای فراساحلی متناظر با پالایشگاههای آسیبدیده، با وجود آمادگی کامل عملیاتی و بدون وارد شدن آسیب به تأسیسات دریایی، ناچار به توقف تولید شدند، زیرا امکان دریافت و فرآورش گاز تولیدی آنها در بخش خشکی وجود نداشت.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: با اجرای برنامههای فنی و عملیاتی در بخش پاییندست و استفاده حداکثری از ظرفیت پالایشگاههای فعال، امکان دریافت و فرآورش بخشی از گاز تولیدی این سکوها فراهم شد و در نتیجه سه سکوی فراساحلی بار دیگر وارد مدار تولید شدند.
دهقانی تصریح کرد: گاز غنی استحصالی از این سکوها با هماهنگی بخش پاییندست به دیگر پالایشگاههای گازی منطقه منتقل میشود تا ضمن بهرهبرداری بهینه از ظرفیت تولید میدان مشترک پارس جنوبی، در تأمین پایدار خوراک پالایشگاهی و پشتیبانی از مدیریت شبکه گاز کشور نیز نقشآفرینی کند.
وی بازگشت این سکوها به مدار تولید را نمادی از انعطافپذیری عملیاتی، توان فنی و هماهنگی مؤثر میان بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشور دانست و اظهار کرد: برنامه بازگرداندن حداکثری ظرفیت تولید و فرآورش گاز در پارس جنوبی با جدیت دنبال میشود و روند احیای تولید مطابق برنامه ادامه دارد.
دهقانی همچنین با اشاره به روند پرشتاب بازسازی پالایشگاههای آسیبدیده گفت: عملیات بازسازی در پالایشگاه فاز ۱۴ با تمام توان در حال انجام است و آواربرداری در پالایشگاههای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم نیز بدون وقفه ادامه دارد.
وی تأکید کرد: شرکت نفت و گاز پارس با توجه به مسئولیت خطیر خود در تأمین بیش از ۷۰ درصد گاز کشور، همه توان و تخصص خود را برای احیای تولید گاز و بازسازی هرچه سریعتر پالایشگاههای آسیبدیده به کار گرفته است.
