پایداری شبکه گاز به همت نیروهای عملیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، صنعت گاز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین انرژی کشور، نقشی راهبردی در تأمین نیاز بخش‌های خانگی، صنعتی و نیروگاهی دارد. گستردگی شبکه تولید، انتقال و توزیع گاز در ایران سبب شده است حفظ پایداری این شبکه نیازمند مدیریت مستمر و حضور شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی در بخش‌های مختلف صنعت گاز باشد.

کارکنان عملیاتی در مراکز بهره‌برداری، ایستگاه‌های تقلیل فشار، خطوط انتقال و تأسیسات گازی، مسئولیت پایش مداوم شبکه، کنترل تجهیزات، انجام تعمیرات ضروری و مدیریت شرایط اضطراری را به عهده دارند. نقش این نیروها زمانی پررنگ‌تر می‌شود که شبکه با شرایط غیرعادی و چالش‌های عملیاتی روبه‌رو شود.

نقش نیروهای عملیاتی در حفظ تولید

آسیب به بخشی از تأسیسات فرآورشی کشور در حملات دشمن علیه زیرساخت‌های انرژی کشور، آزمونی مهم برای صنعت گاز بود. در چنین شرایطی، حفظ جریان تولید و جلوگیری از اختلال در تأمین گاز، نیازمند واکنش سریع، هماهنگی فنی و حضور میدانی نیروهای عملیاتی بود.

کارکنان عملیاتی در نخستین ساعات پس از وقوع حادثه، با ایمن‌سازی تأسیسات، ارزیابی خسارت‌ها، انجام اقدام‌های فنی و اجرای برنامه‌های اضطراری، زمینه مدیریت شرایط و استمرار فعالیت شبکه را فراهم کردند. این عملکردها سبب شد روند تأمین گاز در بخش‌های مختلف کشور بدون اختلال گسترده ادامه یابد.

محسن پاک‌نژاد وزیر نفت، با اشاره به روند احیای ظرفیت‌های تولید اعلام کرد: ۳۰ میلیون مترمکعب از ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت روزانه فرآورشی که در حمله‌های دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی از دست رفته بود، دوباره وارد چرخه تولید شد و این روند با سرعت مطلوبی ادامه دارد.

بازگرداندن ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه

در ادامه این روند، سعید توکلی، معاون وزیر نفت در امور گاز، گفت: با مدیریت یکپارچه وزارت نفت و اجرای اقدام‌های مهندسی و فرایندی در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، حدود ۳۰ میلیون مترمکعب از تولید روزانه گاز شیرین به شبکه بازگردانده شد.

وی یادآور شد: این عملکردها پس از عملیات آواربرداری، ارزیابی خسارت‌های واردشده و برنامه‌ریزی دقیق فنی انجام شده و هم‌زمان برنامه‌های بازسازی بلندمدت برای بازیابی کامل ظرفیت‌ها در حال اجراست.

بازگرداندن بخشی از ظرفیت تولید در مدت‌زمانی کوتاه، نشان‌دهنده هماهنگی میان بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز و همچنین توان فنی و تخصصی نیروهای عملیاتی است. این نیروها در کنار تیم‌های مهندسی و تعمیراتی، نقش مستقیمی در بازگرداندن واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید و تثبیت شرایط عملیاتی ایفا کردند.

تلاش میدانی برای استمرار خدمت‌رسانی

تجربه اخیر بار دیگر نشان داد که پایداری شبکه گاز فقط به تجهیزات و زیرساخت‌ها وابسته نیست، بلکه نیروی انسانی متخصص و متعهد مهم‌ترین پشتوانه این صنعت به شمار می‌رود.

کارکنان عملیاتی در شرایط مختلف، از بهره‌برداری روزمره تا مدیریت بحران، مسئولیت حفظ جریان پایدار انرژی را به عهده دارند و نقش مهمی در تداوم خدمت‌رسانی به میلیون‌ها مشترک ایفا می‌کنند.

بازگرداندن بخشی از ظرفیت‌های آسیب‌دیده تولید گاز و تداوم فعالیت شبکه، نتیجه مدیریت یکپارچه، برنامه‌ریزی فنی، استفاده از توان تخصصی داخلی و تلاش شبانه‌روزی کارکنانی است که در خط مقدم صنعت گاز، مسئولیت تأمین یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور را به عهده دارند.