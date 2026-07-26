پارس جنوبی در مسیر بازگشت ظرفیت تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، آسیب‌ بخشی از تأسیسات پالایشگاهی و پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جنگ تحمیلی سوم، آثار خود را بر ظرفیت فرآورش و تولید گاز کشور بر جای گذاشت، اما، فعالیت در این منطقه متوقف نشد و اکنون با پایان آواربرداری از تأسیسات آسیب‌دیده و شتاب‌گرفتن عملیات بازسازی، بخشی از ظرفیت تولید بازگشته است.

اگرچه نمی‌توان آثار جنگ و تخریب تأسیسات در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را نادیده گرفت، اما آنچه در روزهای پس از جنگ در این منطقه جریان دارد تلاش گسترده برای بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن تولید به چرخه است؛ تلاشی که می‌توان نشانه‌های آن را در نشست‌های فشرده مدیریتی، حضور مستمر مدیران ارشد صنعت نفت در مناطق عملیاتی و شیفت‌های طولانی کارکنان اقماری در عسلویه و دیگر مناطق عملیاتی دید. براساس آخرین برنامه بازسازی اعلام‌شده از سوی سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، بخشی از ظرفیت تولید گاز تاکنون به چرخه بازگشته است و پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده شود؛ به این ترتیب، حدود ۶۰ درصد ظرفیت ازدست‌رفته تا پایان آذر احیا می‌شود.

تولید متوقف نشد

پارس جنوبی به‌عنوان تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز مورد نیاز کشور در روزهای جنگ و پس از آن دو مأموریت داشت: از سویی باید جریان تولید و پشتیبانی از شبکه انرژی کشور حفظ می‌شد و از سوی دیگر، عملیات ایمن‌سازی، آواربرداری و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده آغاز می‌شد. با وجود شرایط دشوار عملیاتی، فعالیت در منطقه ویژه پارس ادامه یافت و کارکنان صنعت نفت با اتکا به توان تخصصی و تلاش شبانه‌روزی، تولید و فعالیت‌های پشتیبانی را دنبال کردند. پشتیبانی از نیروهای امدادی و ارائه خدمات مورد نیاز منطقه نیز در کنار فعالیت‌های عملیاتی ادامه داشت. هم‌زمان با بازسازی پالایشگاه‌ها، دیگر بخش‌های تولیدی پارس جنوبی، برای حفظ پایداری تولید و افزایش آمادگی عملیاتی در فصل سرد سال آماده می‌شوند.

آماده‌سازی سکوهای دریایی برای زمستان

علیرضا سرمدی، مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس، در گفت‌وگو با شانا با اشاره به شرایط متفاوت تعمیرات اساسی امسال، از برنامه‌ریزی برای مدیریت چالش‌های عملیاتی و لجستیکی و نقش این عملیات در تأمین پایدار بیش از ۷۰ درصد گاز مورد نیاز کشور بیان کرد: آسیب‌دیدگی بخشی از پالایشگاه‌های گازی کشور و ضرورت حفظ پایداری عرضه گاز و مدیریت ظرفیت تولید، اهمیت تعمیرات اساسی امسال را دوچندان کرده است. ازاین‌رو، ضمن کاهش زمان توقف سکوها، فعالیت‌های تعمیراتی با دقت، کیفیت و انضباط عملیاتی بیشتری انجام می‌شود.

سرمدی با اشاره به دو مأموریت امسال اعلام کرد: هم باید تولید پایدار گاز برای پاسخگویی به نیاز شبکه سراسری حفظ شود و هم سکوهای تولیدی با حداکثر آمادگی عملیاتی وارد فصل سرد سال شوند. دستیابی به این هدف، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی مستمر میان بخش‌های عملیاتی و پشتیبانی و استفاده از بیشترین توان تخصصی کارکنان است تا آمادگی تأسیسات دریایی برای زمستان پیش‌رو با کمترین توقف تولید فراهم شود.

تعمیرات اساسی ۲۰ سکوی گازی پارس جنوبی در همین چهارچوب در حال اجراست؛ شرایطی که با توجه به آسیب‌دیدگی بخشی از پالایشگاه‌های گازی، ضرورت حفظ تولید و کوتاه‌کردن زمان توقف سکوهای دریایی را بیش از گذشته برجسته کرده است. بازرسی‌های فنی، رفع نواقص، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و آماده‌سازی سکوها برای فصل اوج مصرف دنبال می‌شود و تلاش شده است ضمن رعایت کامل الزامات فنی و ایمنی، زمان توقف سکوها به کمترین حد برسد تا تعمیرات بر روند تولید گاز کشور اثر منفی نداشته باشد.

توقف طولانی‌مدت سکوها ممنوع

برنامه تعمیرات اساسی امسال نسبت به سال‌های گذشته فشرده‌تر دنبال می‌شود. با توجه به محدودیت ظرفیت فرآورش بخشی از پالایشگاه‌های گازی میدان پارس جنوبی، توقف طولانی‌مدت سکوهای فراساحلی ممکن نیست. ازاین‌رو، برنامه تعمیرات به‌گونه‌ای تنظیم شده است که ضمن کوتاه‌شدن زمان توقف تولید، کیفیت عملیات و الزامات فنی و ایمنی نیز حفظ شود.

محدودیت‌های لجستیکی، دشواری تردد هوایی، شرایط جوی خلیج فارس و چالش‌های مربوط به تأمین قطعات و تجهیزات، بخشی از دشواری‌های اجرای تعمیرات امسال است؛ بااین‌حال، عملیات طبق برنامه پیش می‌رود و توان متخصصان داخلی و ظرفیت سازندگان ایرانی برای مدیریت این چالش‌ها به‌ کار گرفته شده است. هدف از اجرای این برنامه، آماده‌سازی سکوهای دریایی برای ورود به فصل سرد سال و استفاده کامل‌تر از ظرفیت تولید میدان مشترک پارس جنوبی است.

زدودن آثار جنگ از منطقه و اجرای طرح‌های عمرانی

فعالیت در منطقه ویژه پارس تنها به بازسازی تأسیسات و حفظ تولید محدود نیست و هم‌زمان، طرح‌های عمرانی و زیرساختی نیز در منطقه دنبال می‌شود. احداث جاده «چهارخطه» به طول ۱۵ کیلومتر، بازسازی و تعریض محور عسلویه در مسیر جاده ابن‌سینا، سامان‌دهی پارکینگ‌ها و ایجاد حدود ۶۰۰ فضای پارک جدید و اجرای پروژه مهم جاده «نخل تقی»، از اقدام‌هایی است که با هدف افزایش ایمنی، تسهیل تردد و تقویت زیرساخت‌های منطقه انجام می‌شود.

مجموعه این اقدام‌ها در کنار عملیات بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها، با هدف بهبود شرایط منطقه و زدودن هرچه سریع‌تر آثار جنگ و آسیب‌دیدگی از چهره یکی از مهم‌ترین مناطق انرژی کشور دنبال می‌شود. فعال‌شدن گیت‌های کنترل ورودی و خروجی منطقه نیز به مدیریت بهتر تردد و افزایش نظم و امنیت کمک کرده است؛ مجموعه اقدام‌هایی که نشان می‌دهد فعالیت در منطقه ویژه پارس، با وجود شرایط دشوار و آسیب‌دیدگی بخشی از تأسیسات ادامه دارد.

بازگشت ظرفیت با تکیه بر توان صنعت نفت

با برنامه‌ریزی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اقدام‌های گسترده‌ای برای بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده انجام شده و بخشی از ظرفیت این پالایشگاه‌ها دوباره به چرخه تولید بازگشته است. باوجوداین، جبران کامل ظرفیت ازدست‌رفته به زمان نیاز دارد. از همین رو، آمادگی سکوهای تولیدی پارس جنوبی برای حفظ تولید پایدار در فصل سرد سال، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در این مسیر، ظرفیت‌های فنی، عملیاتی و مدیریتی صنعت نفت برای حفظ تولید پایدار، افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات، بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده و آماده‌سازی سکوهای دریایی برای زمستان به‌ کار گرفته شده است تا تأمین انرژی کشور، با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، با بیشترین میزان پایداری ادامه یابد. آنچه امروز در پارس جنوبی جریان دارد، فراتر از بازسازی چند تأسیسات آسیب‌دیده است؛ منطقه‌ای که هم‌زمان حفظ تولید، بازگرداندن ظرفیت پالایشگاهی، آماده‌سازی سکوهای دریایی برای فصل سرد و تقویت زیرساخت‌های عملیاتی را دنبال می‌کند. عملیات بازسازی ادامه دارد، سکوهای دریایی برای حفظ پایداری تولید آماده می‌شوند و طرح‌های عمرانی و زیرساختی پیش می‌روند؛ مجموعه اقدام‌هایی که نشان می‌دهد پارس جنوبی با وجود تحمل آسیب همچنان فعال است و در مسیر بازگشت ظرفیت تولید و تداوم نقش خود در تأمین انرژی کشور حرکت می‌کند.