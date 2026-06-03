به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، شهرام احمدی در بازدید از پالایشگاههای آسیبدیده پارس جنوبی و در نشست مشترک با معاون عملیات و پشتیبانی و سرپرست اچاسئی این شرکت و مجریان طرحهای بازسازی، روند اجرای الزامات ایمنی، بهداشت و محیطزیست در فرآیند بازسازی را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست همچنین چالشها و فرصتهای پیشروی پروژههای بازسازی پالایشگاهها بررسی شد و آخرین وضعیت اقدامات انجامشده در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت.
در ادامه این بازدید، حسین احسنی، سرپرست ایمنی، بهداشت و محیطزیست و پدافند غیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، با اشاره به روند پیشرفت فعالیتها و عملیات آواربرداری در دو تأسیسات پالایشی اعلام کرد: همزمان با این اقدامات، با برنامهریزی معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس، عملیات تعمیرات اساسی سالیانه سکوهای دریایی نیز در دستور کار قرار دارد.
بر اساس این گزارش، شرکت نفت و گاز پارس به عنوان متولی تأمین بیش از ۷۰ درصد گاز مورد نیاز کشور، مسئولیت بازسازی سه پالایشگاه آسیبدیده در میدان گازی پارس جنوبی را بر عهده دارد؛ پالایشگاههایی که در جریان جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه هدف حملات قرار گرفتند.
این شرکت اعلام کرده است بازگشت کامل ظرفیتهای تولیدی این میدان راهبردی با تکیه بر توان متخصصان داخلی و بهرهگیری از ظرفیتهای صنعت نفت در حال پیگیری است.
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