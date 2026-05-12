به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی در ادامه بازدیدهای مستمر از پالایشگاههای آسیبدیده پارس جنوبی، در نشستی با سرپرستان بازسازی دو پالایشگاه آسیبدیده و جمعی از مدیران ارشد این شرکت در منطقه عملیاتی پارس جنوبی بر ضرورت تسریع در اقدامات بازسازی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: نشستهای هفتگی بهطور مستمر با هدف پیگیری روند بازسازی، افزایش هماهنگی، رفع موانع و کنترل دقیق مراحل اجرای فعالیتها برگزار میشود و بر اساس تصمیمات اتخاذشده، پروژههای بازسازی در قالب بستههای کاری مشخص دنبال خواهد شد.
دهقانی با اشاره به تأکید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر ضرورت تسریع در فرآیند بازسازی، ابراز امیدواری کرد با همکاری و همراهی تمامی ارکان ذینفع، روند اجرای فعالیتها با سرعت بیشتری پیش برود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین بر تسریع عملیات آواربرداری و ایمنسازی محیط کار برای آغاز فرآیند بازسازی تأکید کرد و گفت: فرآیند تعیین پیمانکاران پروژههای بازسازی در حال انجام است و با توجه به تجارب گذشته و آماده بودن اسناد مهندسی و ساخت، بهزودی وارد مراحل اجرایی و سفارشگذاری تجهیزات خواهیم شد.
برگزاری نشستهای مستمر با پیمانکاران پالایشگاه فاز ۱۴
دهقانی در ادامه با حضور در پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی، روند پیشرفت عملیات بازسازی واحد آسیبدیده این طرح را بررسی کرد و در نشستی با پیمانکاران بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات و ارائه برنامه زمانبندی دقیق برای تکمیل اقدامات اجرایی باقیمانده تأکید کرد.
وی تصریح کرد: صنعت نفت مسئولیت بزرگی در زمینه احیای تولید در طرحهای بازسازی پالایشگاهها بر عهده دارد و این مسئولیت خطیر با بهرهگیری از سرمایه انسانی متخصص و توانمند بهخوبی انجام خواهد شد.
در این بازدید که با حضور مدیران پروژه، پیمانکاران و مسئولان اجرایی فاز ۱۴ پارس جنوبی انجام شد، آخرین وضعیت عملیات بازسازی و آمادهسازی واحد آسیبدیده این فاز بررسی و روند اجرای اقدامات فنی برای بازگشت هرچه سریعتر این بخش به مدار تولید تشریح شد.
