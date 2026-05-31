به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن، ایران دوچرخ نامی با سابقه و دیرآشنا در صنعت دوچرخه و موتورسیکلت به شمار میرود. تولیدکنندهای که در شرایط سخت پای نوآوری و ساخت انواع محصولات دو چرخ ایستاده و به خودکفایی کشور در این بخش کمک به سزایی کرده است. حالا ایران دوچرخ به جرگه شرکتهای دانشبنیان پیوسته و وارد مرحله تازهای از فعالیتهای فناورانه خود شده است.
فرآیند اعطای مجوز دانشبنیان به شرکتهای صنعتی، تحت ضوابط بسیار سختگیرانه و ارزیابیهای تخصصی انجام میشود و تنها مجموعههایی موفق به دریافت این گواهی میشوند که دارای فناوری اختصاصی، توان تحقیق و توسعه و تولید محصولات مبتنی بر دانش فنی باشند. شرکتهای دانشبنیان در سه سطح «فنآور»، «نوآور» و «نوپا» طبقهبندی میشوند که ایران دوچرخ موفق شده گواهی دانشبنیان در سطح «نوآور» را دریافت کند.
اخذ این تأییدیه با نوآوری و تولید موتورسیکلت تمام برقی ۱۰E محقق شده است؛ محصولی که نخستین بار دو سال گذشته در نمایشگاه خودرو تهران معرفی شد. پروژه تولید این موتورسیکلت با داخلیسازی گیربکس CVT و موتور برقی آغاز شد و پس از طراحی نمونه اولیه، به مرحله تولید انبوه رسید. همچنین با طی فرآیند ارزیابی و ممیزی از سوی کارگروه تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، ایران دوچرخ موفق به دریافت گواهی تأییدیه دانشبنیان شد.
دانشبنیان شدن یک مجموعه صنعتی بسیار ارزشمند تلقی میشود و ایران دوچرخ با همت مهندسان داخلی خود توانسته در حوزه تولید موتورسیکت تمام برقی ۱۰E گام در این مسیر بگذارد و این موضوع علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات، میتواند به کاهش هزینه تولید و توسعه فناوریهای نوین در صنعت حملو نقل دوچرخ کشور منجر شود. این شرکت برنامه دارد در حوزه محصولات جدید برقی و حتی بنزینی نیز به سمت دانشبنیان شدن حرکت کند. اکنون پروژه تولید اسکوتر برقی به عنوان محصول بعدی ایران دوچرخ در دست اقدام است تا به زودی عنوان دانشبنیان در این حوزه را نیز به خود اختصاص دهد.
