  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

فاز اول راه روستایی «گیوک» بیرجند کلید خورد؛ بهره‌مندی ۷۱ خانوار پروژه

فاز اول راه روستایی «گیوک» بیرجند کلید خورد؛ بهره‌مندی ۷۱ خانوار پروژه

بیرجند- معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای فاز اول پروژه احداث راه روستایی گیوک در شهرستان بیرجند به طول دو کیلومتر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی ظهر یکشنبه در در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اهمیت توسعه شبکه راه‌های روستایی در خراسان جنوبی اظهار کرد: توسعه شبکه راه‌های روستایی، علاوه بر کاهش زمان سفر و هزینه‌های حمل‌ونقل، در کاهش حوادث رانندگی و تسهیل خدمات‌رسانی دستگاه‌های امدادی نقش مؤثری دارد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: از این رو تکمیل پروژه‌های راه‌سازی در مناطق مختلف استان با اولویت روستاهای پرجمعیت با جدیت دنبال می‌شود.

سهرابی بیان کرد: پروژه احداث راه روستایی گیوک شهرستان بیرجند در حال حاضر با جدیت در حال اجراست و به‌عنوان یکی از طرح‌های تأثیرگذار در حوزه دسترسی روستایی و همچنین رونق گردشگری منطقه، به‌ویژه در مسیر آبشار گیوک شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه طول محور این پروژه دو کیلومتر است، افزود: با تکمیل این طرح، سه روستا تحت پوشش این محور از راه مناسب و ایمن برخوردار خواهند شد و در مجموع ۷۱ خانوار از مزایای این راه آسفالته بهره‌مند می‌شوند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی اظهار کرد: عملیات اجرایی این محور شامل عملیات خاکی، اجرای ابنیه فنی، اجرای لایه‌های زیراساس و در نهایت آسفالت محور است که بر اساس زمان‌بندی پیش‌بینی شده در حال انجام است.

سهرابی تأکید کرد: تلاش ما این است که ضمن حفظ سرعت اجرای پروژه، کیفیت استاندارد نیز رعایت شود تا راهی ایمن، پایدار و با هزینه نگهداری پایین در اختیار مردم منطقه قرار گیرد.

وی یکی از اهداف اصلی اجرای این پروژه را بهره‌مندی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته استاندارد دانست و گفت: روستای گیوک و روستاهای هم‌جوار آن از جمله نقاطی هستند که بهبود وضعیت راه در آن‌ها، نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت زندگی اهالی، دسترسی به خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی و همچنین رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

کد مطلب 6845820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها