به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی ظهر یکشنبه در در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اهمیت توسعه شبکه راه‌های روستایی در خراسان جنوبی اظهار کرد: توسعه شبکه راه‌های روستایی، علاوه بر کاهش زمان سفر و هزینه‌های حمل‌ونقل، در کاهش حوادث رانندگی و تسهیل خدمات‌رسانی دستگاه‌های امدادی نقش مؤثری دارد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: از این رو تکمیل پروژه‌های راه‌سازی در مناطق مختلف استان با اولویت روستاهای پرجمعیت با جدیت دنبال می‌شود.

سهرابی بیان کرد: پروژه احداث راه روستایی گیوک شهرستان بیرجند در حال حاضر با جدیت در حال اجراست و به‌عنوان یکی از طرح‌های تأثیرگذار در حوزه دسترسی روستایی و همچنین رونق گردشگری منطقه، به‌ویژه در مسیر آبشار گیوک شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه طول محور این پروژه دو کیلومتر است، افزود: با تکمیل این طرح، سه روستا تحت پوشش این محور از راه مناسب و ایمن برخوردار خواهند شد و در مجموع ۷۱ خانوار از مزایای این راه آسفالته بهره‌مند می‌شوند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی اظهار کرد: عملیات اجرایی این محور شامل عملیات خاکی، اجرای ابنیه فنی، اجرای لایه‌های زیراساس و در نهایت آسفالت محور است که بر اساس زمان‌بندی پیش‌بینی شده در حال انجام است.

سهرابی تأکید کرد: تلاش ما این است که ضمن حفظ سرعت اجرای پروژه، کیفیت استاندارد نیز رعایت شود تا راهی ایمن، پایدار و با هزینه نگهداری پایین در اختیار مردم منطقه قرار گیرد.

وی یکی از اهداف اصلی اجرای این پروژه را بهره‌مندی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته استاندارد دانست و گفت: روستای گیوک و روستاهای هم‌جوار آن از جمله نقاطی هستند که بهبود وضعیت راه در آن‌ها، نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت زندگی اهالی، دسترسی به خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی و همچنین رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.