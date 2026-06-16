به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی اظهار کرد: در راستای ارتقای دسترسی و افزایش ایمنی تردد در روستاها، عملیات احداث و تکمیل ۱۸۱ کیلومتر راه روستایی در قالب ۲۶ پروژه در سطح استان در حال اجرا است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، بیش از هزار و ۸۰۰ خانوار روستایی در استان از نعمت راه آسفالته و دسترسی مناسب به شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای برخوردار خواهند شد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در بهبود شاخص‌های توسعه‌ای استان داشته و موجب تسهیل دسترسی روستاییان به مراکز آموزشی، درمانی و خدماتی خواهد شد.

سهرابی با اشاره به روند اجرای عملیات عمرانی در شهرستان‌های مختلف بیان کرد: پروژه‌های زیرسازی و آسفالت با دقت و بر اساس برنامه زمان‌بندی در حال اجراست و روند پیشرفت فیزیکی طرح‌ها به صورت مستمر پایش می‌شود.

وی تأکید کرد: توسعه و تقویت شبکه راه‌های روستایی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و با استفاده از ظرفیت‌های فنی و اعتباری موجود، تلاش می‌شود روند اجرای پروژه‌ها با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.