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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

تقویت شبکه راه‌های روستایی خراسان جنوبی؛ ۱۸۱ کیلومتر راه در دست احداث

تقویت شبکه راه‌های روستایی خراسان جنوبی؛ ۱۸۱ کیلومتر راه در دست احداث

بیرجند- معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از تداوم اجرای طرح‌های گسترده زیرساختی در حوزه راه‌های روستایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی اظهار کرد: در راستای ارتقای دسترسی و افزایش ایمنی تردد در روستاها، عملیات احداث و تکمیل ۱۸۱ کیلومتر راه روستایی در قالب ۲۶ پروژه در سطح استان در حال اجرا است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، بیش از هزار و ۸۰۰ خانوار روستایی در استان از نعمت راه آسفالته و دسترسی مناسب به شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای برخوردار خواهند شد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در بهبود شاخص‌های توسعه‌ای استان داشته و موجب تسهیل دسترسی روستاییان به مراکز آموزشی، درمانی و خدماتی خواهد شد.

سهرابی با اشاره به روند اجرای عملیات عمرانی در شهرستان‌های مختلف بیان کرد: پروژه‌های زیرسازی و آسفالت با دقت و بر اساس برنامه زمان‌بندی در حال اجراست و روند پیشرفت فیزیکی طرح‌ها به صورت مستمر پایش می‌شود.

وی تأکید کرد: توسعه و تقویت شبکه راه‌های روستایی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و با استفاده از ظرفیت‌های فنی و اعتباری موجود، تلاش می‌شود روند اجرای پروژه‌ها با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.

کد مطلب 6861845

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