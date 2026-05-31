نجات و مداوای یک قطعه فلامینگو در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان قاسمی اظهار کرد: در پی گزارش همیاران مؤسسه حیات وحش بندرلنگه مبنی بر مشاهده یک قطعه پرنده فلامینگو با وضعیت جسمانی نامساعد در محدوده پارکینگ اسکله بندرلنگه، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه، این پرنده زنده‌گیری و برای انجام اقدامات درمانی به یک کلینیک دامپزشکی منتقل شد تا تحت مراقبت و نظارت تیم‌های تخصصی دامپزشکی قرار گیرد.

رئیس اداره محیط زیست بندرلنگه بیان کرد: پس از طی مراحل درمان و اطمینان از بهبود و ثبات وضعیت جسمانی فلامینگو، این پرنده به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان منتقل شد تا مراحل پایانی آماده‌سازی برای بازگشت به زیستگاه طبیعی خود را سپری کند.

قاسمی با قدردانی از همکاری همیاران محیط زیست و شهروندان در گزارش موارد مشابه، بر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از گونه‌های جانوری و حفظ تنوع زیستی تأکید کرد.