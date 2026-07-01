به گزارش خبرگزاری مهر، سامان قاسمی اظهارکرد: با توجه به شروع فصل تابستان و افزایش نیاز آبی گونههای جانوری، اقدام به تقویت زیرساختهای آبرسانی در شهرستان انجام شد و با توجه به تشدید تنشهای آبی و خشک شدن منابع آب طبیعی در ایام گرم سال ، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه ، با هدف تسهیل در امر آبرسانی و کاهش دفعات تردد تانکرهای آب به مناطق صعبالعبور، اقدام به تهیه و استقرار مخزن جدیدی با ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر در کنار مخازن پیشین در زیستگاهها کرد.
وی ادامه داد: هدف ما از افزودن این مخازن، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب است تا در روزهای اوج گرما، حیاتوحش با کمبود آب مواجه نشود. با این اقدام، پایداری منابع آبی در آبشخورها تضمین شده و محیطبانان و همیاران محلی میتوانند با سرعت و سهولت بیشتری عملیات آبرسانی را مدیریت کنند.
رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه خاطرنشان کرد: این اقدام بخشی از برنامهی جامع این اداره برای صیانت از تنوع زیستی و جلوگیری از تلفات حیاتوحش بر اثر تشنگی در اقلیم گرمسیری شهرستان بندرلنگه است.
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