صادرات گمرکات اصفهان ۲۲ درصد رشد کرد؛ ترکیه در صدر مقاصد صادراتی

رسول کوهستانی پزوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲ ماهه نخست امسال ۲۸۱ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۷۲ میلیون دلار از گمرکات استان اصفهان صادر شد که از لحاظ ارزش ۱۳ درصد و از حیث وزن ۲۲ درصد رشد داشته است.

وی اقلام صادراتی گمرکات استان را ۲۸۷ قلم برشمرد و افزود: طی این مدت مهمترین اقلام صادراتی فرآورده‌های نفتی، محصولات لبنی، میلگرد و تیرآهن فرش ماشینی، مس و مصنوعات آن بوده که بیشترین تغییرات افزایش به فرش ماشینی با رشد ۶۹ درصد بوده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خاطرنشان کرد: در ۲ ماه نخست امسال از گمرکات استان حتی با وجود جنگ تحمیلی سوم به ۴۱ کشور جهان صادرات داشته‌ایم.

افزایش ۱۴۱ درصدی صادرات به ترکیه

کوهستانی تصریح کرد: مهمترین مقاصد صادراتی پاکستان، عراق، افغانستان، ترکیه و ارمنستان بوده‌اند و ترکیه با رشد ۱۴۱ درصد رتبه نخست از لحاظ درصد تغییرات مثبت را به خود اختصاص داده‌است‌.