رسول کوهستانی‌پژوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گمرکات استان اصفهان همانند سال‌های گذشته تا زمان بازگشت آخرین زائر، خدمات مورد نیاز مواکب و زائران اربعین را ارائه خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۱۸۱ موکب معرفی‌شده پس از دریافت مجوزهای لازم، تشریفات گمرکی محموله‌های خود را در قالب یک‌هزار و ۴۲۳ اظهارنامه انجام داده‌اند.

به گفته مدیرکل گمرکات استان اصفهان، وزن این محموله‌ها شامل یک‌هزار و ۵۰۰ تن مواد غذایی و سه هزار و ۱۰۰ تن تجهیزات بوده است؛ همچنین تعداد حامل‌های خروج موقت شامل یک‌هزار و ۱۰۹ دستگاه کامیون و تریلی و ۱۲۷ دستگاه وانت‌بار بوده است.

کوهستانی با بیان اینکه گمرک استان برای تسریع در روند خدمات‌رسانی، محل ویژه و مناسبی برای ورود اطلاعات و اظهار کالاها و تجهیزات مواکب ستاد اربعین تجهیز کرده بود، تصریح کرد: خدمات گمرکی تنها محدود به ساعات اداری و مکان گمرک اصفهان نبوده و همکاران ما خارج از ساعات اداری و حتی در روزهای تعطیل، در محل استقرار مواکب در شهرستان‌های مختلف استان نیز تشریفات گمرکی را انجام داده‌اند تا تردد غیرضروری و حوادث جاده‌ای کاهش یابد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از هرگونه وقفه در ارائه خدمات، از ظرفیت نیروهای گمرک فرودگاه نیز استفاده شده و کارشناسان بیشتری به این حوزه اختصاص یافته‌اند.

مدیرکل گمرک استان اصفهان تأکید کرد: گمرک تعطیل‌پذیر نیست و هر زمان و هر مکانی که نیاز باشد، همکاران ما برای ارائه خدمات و تسهیل امور مواکب و زائران اربعین حضور خواهند داشت.