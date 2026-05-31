منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار دود در شرق اصفهان اظهار کرد: دود مشاهدهشده در منطقه شرق اصفهان مربوط به آتشسوزی در محل نگهداری و دپوی ضایعات سایت پسماند شهرداری اصفهان واقع در گردنه زینل است.
وی افزود: با توجه به وزش باد، دود ناشی از این آتشسوزی همچنان به صورت لکهای متصاعد میشود و از نقاط مختلف قابل مشاهده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه عملیات اطفای حریق از ساعات ابتدایی آغاز شده است، تصریح کرد: تیمهای آتشنشانی با ماشینآلات اطفاییه و تانکرهای آبرسان طی ۲۴ ساعت گذشته تا کنون در سایت پسماند مستقر هستند و عملیات اطفای حریق، لکهگیری و پاکسازی محل را در دستور کار دارند.
شیشهفروش تأکید کرد: عوامل عملیاتی در حال مهار کامل کانونهای باقیمانده و جلوگیری از شعلهور شدن مجدد هستند و اقدامات لازم تا پایان پاکسازی و ایمنسازی محدوده ادامه خواهد داشت.
