مدیریت پسماند در ایران نیازمند گذر از نگاه سنتی به «حکمرانی مدرن» است

احسان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به خطرات زیستمحیطی و بهداشتی پسماندهای پرخطر، اظهار کرد: قانون ۲۲ ساله مدیریت پسماند دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و سلامت عمومی جامعه در مواجهه با پسماندهای عفونی و مدرن بهطور جدی تهدید میشود.
وی با استناد به یافتههای یک پژوهش علمی جدید ابراز کرد: روزانه تنها در کلانشهری مانند اصفهان، ۲۰ تن پسماند بیمارستانی تولید میشود که ۴۴ درصد آن را زبالههای عفونی تشکیل میدهند؛ این در حالی است که زیرساختهای فعلی برای کنترل این بحران سلامتمحور ناکافی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۳، تصریح کرد: قانون فعلی که بیش از دو دهه از تدوین آن میگذرد، در تعریف پسماندهای نوظهور مانند زبالههای الکترونیک و پزشکی دچار نقص است و به دلیل تمرکز بیش از حد بر رویکردهای تنبیهی به جای مشوقهای اقتصادی، کارایی لازم را در حوزه بازیافت ندارد.
وی ناهماهنگی بینسازمانی را یکی دیگر از چالشهای بزرگ این حوزه دانست و افزود: خلأ هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، فرآیند نظارت بر مدیریت پسماندهای پرخطر را با اختلال مواجه کرده و هزینههای اقتصادی و بهداشتی سنگینی را به کشور تحمیل میکند.
احمدی با تبیین راهکارهای استخراج شده از نظرات متخصصان (روش دلفی)، خاطرنشان کرد: برای خروج از این وضعیت، باید از نگاه سنتیِ «جمعآوری صرف زباله» به سمت «حکمرانی مدرن پسماند» حرکت کنیم.
وی چهار محور «بهروزرسانی تعاریف قانونی»، «ایجاد نظام پایش هوشمند بیندستگاهی»، «تغییر رویکرد به سمت ابزارهای تشویقی برای بخش خصوصی» و «بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته نظارتی» را از اولویتهای اصلی اصلاح نظام پسماند برشمرد.
احمدی در پایان تأکید کرد: بدون بازنگری فوری در قوانین و ساختارهای مدیریتی، تأثیرات جبرانناپذیر زیستمحیطی و بهداشتی این پسماندها بر سلامت شهروندان باقی خواهد ماند و هزینههای درمان بیماریهای ناشی از آن به شدت افزایش مییابد.
نظر شما